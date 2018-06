Johnny Hallyday : il aurait eu 75 ans, une journée anniversaire le 15 juin chargée en hommages

A Brumath, petite localité située à une vingtaine de kilomètres au nord de Strasbourg, un concert de reprises par le groupe "Succès mélodies" pourrait attirer entre 1.500 et 2.000 personnes selon les organisateurs. Un Livre d'or sera à la disposition des fans, qui sera ensuite envoyé à Los Angeles à sa veuve Laeticia Hallyday.

Une statue de Johnny dans un village ardéchois

Autant d'admirateurs, voire plus, seront attendus samedi près de Viviers, village ardéchois où est enterrée la mère de Johnny. Une statue du chanteur de plus de 3 mètres de haut doit être inaugurée et érigée sur un terrain privé appartenant à un restaurateur au bord de la départementale 86. L'initiateur du projet Pierre Ragottaz, retraité de 76 ans, a reçu les dons d'environ 240 fans afin de financer la statue, dont la construction s'élève environ à 13.000 euros.



Pierre Ragottaz, à côté d'une miniature de la statue de Johnny Hallyday. © JEFF PACHOUD / AFP

Une soirée Johnny Hallyday au Château de la Buzine à Marseille

Le Château de la Buzine y invitera à partir de 19h des auteurs grands connaisseurs de l’artiste et de son œuvre. Fabien Lecœuvre, spécialiste de la chanson française et Bernard Pascuito, écrivain, et co-commissaire de Johnny Expo, viendront débattre autour des deux pans les plus importants de la vie de Johnny : la passion du public français et son rêve américain. La soirée sera suivie de la visite de Johnny Expo, de dédicaces des auteurs, d’un concert avec The Blues Trippers ainsi que d’un cocktail. Cette soirée est programmée dans le cadre de l’exposition consacrée à la carrière artistique de Johnny Hallyday jusqu’au 17 septembre 2018 au Château de la Buzine à Marseille "Johnny Expo" : photos rarissimes, guitare d’origine, costumes authentiques, films, affiches, partitions …