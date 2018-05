Freddie Mercury de Queen : découvrez la bande annonce du biopic "Bohemian Rhapsody"

Le biopic, baptisé "Bohemian Rapsody", du nom d'un hit de Queen, est attendu le 31 octobre dans les salles françaises (et le 2 novembre aux Etats-Unis).Il raconte l'ascension du groupe britannique emmené par le compositeur et interprète flamboyant Freddie Mercury, depuis le milieu des années 70 jusqu'au triomphe du groupe au Live Aid en 1985, six ans avant la disparition de son leader des suites du sida à l'âge de 45 ans.Sur fond de tubes comme "Another One bites the dust" et "We will rock you", le montage serré de ce premier trailer nous montre Freddie sous différentes facettes vestimentaires et capillaires, mais aussi en studio. Alors qu'un producteur se plaint que le morceau "Bohemian Rhapsody" est trop long - Six minutes putain, c'est interminable" - Mercury lui répond du tac au tac : "Je plains ta femme si tu considères que 6 minutes c'est interminable". Et Bing.