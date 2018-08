Guerre des festivals Rock en Seine vs Summer Jam : bras de fer américain sur le sol français

Vendredi, au parc de Saint-Cloud, Rock en Seine (détenu à 50% par AEG) ouvrira sa 16e édition avec pour la première fois un groupe de rap en tête d'affiche, et pas n'importe lequel : le clivant duo des Tarterêts PNL. Chapeau. Au même moment, à la U Arena de Nanterre, le Paris Summer Jam (Live Nation) proposera une affiche hip hop particulièrement relevée avec Kendrick Lamar, N.E.R.D, IAM et Brockhampton.



L'enjeu est le même pour chacun: attirer 40.000 personnes, à 50 euros la soirée pour Paris Summer Jam, à 59 euros (39 en tarif réduit) pour Rock en Seine qui proposera en outre vendredi une vingtaine d'artistes rock, rap et électro en plus, tels Mike Shinoda de Linkin' Park, Die Antwoord, The Limiñanas, Parcels et Carpenter Brut.



Des deux poids lourds américains du divertissement, qui l'emportera ? Au vu de la billetterie, aucun ne devrait sortir gagnant de ce premier affrontement sur le ring français : ni Paris Summer Jam ni Rock en Seine ne semble devoir faire le plein vendredi.

Derrière ce face à face sur le territoire français, il y a la concurrence féroce à laquelle se livrent depuis longtemps aux Etats-Unis Live Nation et AEG, les deux plus gros producteurs de spectacles au monde.



Le premier, Live Nation, lié par contrat avec Jay-Z, Beyoncé ou U2, s'est implanté il y a dix ans dans l'Hexagone avec le Main Square festival à Arras. Il a depuis installé à Paris ses mastodontes Download (metal) et Lollapalooza (pop) et pris des parts dans les festivals Marsatac à Marseille et Garorock à Marmande.

Comment le cas Kendrick Lamar a cristallisé la guerre

Le second, AEG, qui compte dans son écurie les Rolling Stones ou Madonna et organise le festival californien Coachella, vient d'ouvrir une antenne française et un bureau parisien. Déjà au capital de l'AccorHotel Arena (Bercy Paris), il est entré l'an passé au capital de Rock en Seine à 50%, à égalité avec la holding LNEI de l'homme d'affaires Matthieu Pigasse ( qui avait lui même racheté Rock en Seine quelques mois plus tôt).Le secteur a du souci à se faire. Comme le rapportait Les Echos en mars dernier , Live Nation pèse à lui seul 47 fois plus lourd que le premier acteur français du spectacle, Fimalac Entertainment détenu par l'homme d'affaires Marc Ladreit de La Charrière. Et elle est en phase ascendante : le chiffre d'affaires de Live Nation, compagnie cotée en bourse et qui est aussi leader de la billetterie dans le monde via Ticketmaster, a bondi de 24% l'an passé.

La première étincelle qui a attiré l'attention sur cette guerre en France concerne Kendrick Lamar, l'un des plus célébres rappeurs américains. Kendrick Lamar est un artiste de l'écurie Live Nation. Or, Rock en Seine avait prévu de le programmer cette année.



"C’était quasiment fait quand nous sommes partis en vacances à Noël", racontait fin janvier au Parisien Arnaud Meersseman, qui dirige AEG Presents France. "Quand nous sommes revenus, Live Nation avait dézingué notre offre, et l’avait récupéré pour organiser un mini-festival à la U Arena (qui plus est le vendredi d'ouverture de Rock en Seine NDLR). C’est un coup pour nous faire perdre du public et du temps dans notre programmation", accusait-il.



De son côté, Live Nation avait peu apprécié de se sentir "court-circuité" en apprenant que Rock en Seine avait négocié directement avec l'agent de Kendrick Lamar et non pas avec Live Nation.