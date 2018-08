Justice, attendu à Rock en Seine, lève le voile sur les secrets de son live

"Au début, la croix de Justice faisait office de chanteur et on était planqués derrière"

Justice sur scène en 2018 avec sa fameuse croix au second plan. © Alex Crane

"Que faites-vous sur scène ?"

Justice et son dispositif scénographique impressionnant, au festival anglais All Points East en mai 2018. © Alex Crane

: C’était en avril 2007 à Coachella (prestigieux festival américain NDLR). On était stressés. Notre album venait juste de sortir donc c’était un peu le baptême du feu. On venait à peine de terminer les versions prévues pour le live, c'était un test grandeur nature, en conditions réelles. Et ça s’est super bien passé. C’était très gratifiant de voir une réaction positive à notre musique parce qu’on ne savait pas du tout ce qu’on avait fait avec ce premier album. Sur scène on n'avait pas grand-chose, juste cette espèce de synthé modulaire qu'on avait appelée Valentine et, encastrée dedans, une croix lumineuse avec un interrupteur qu'on allumait nous-mêmes dans les moments clés (rires).Comme on n’est pas Mick Jagger et qu’on ne se présente pas non plus comme des "frontmen", la croix de Justice faisait à l'époque office de chanteur, et nous étions plutôt comme le batteur planqué derrière. Mais maintenant c'est devenu la norme, dans l'électronique, de voir deux gugusses derrière une espèce de commode, coincés sous un écran de led. C’est aussi pour ça qu’on a décidé de changer de scénographie pour cette tournée. On s’est dit, déjà soyons de profil, soyons en entier, c’est à dire que tu vois nos jambes. Ensuite, pour sortir de cette espèce de rectangle qu'est la scène on a décidé de disposer nos instruments en face à face, sans écran derrière nous, avec un dispositif complètement mobile.En fait c’est surtout fatigant mentalement parce qu’il y a plein de trucs qu’il ne faut pas oublier de faire. On est tout le temps en train de réfléchir à ce qu’on doit faire après, à ce qu’on doit jouer, à ce qu’on doit éditer. Parce qu’on fait aussi de l’édit en live et on essaye de faire en sorte que tous les morceaux, vieux et nouveaux, s’imbriquent au mieux et que le set soit le plus fluide possible. C’est beaucoup de concentration et de mémorisation. On ne sort pas ruisselants de nos concerts, mais c’est quand même assez physique."Sur scène on use et abuse de trucs un peu pompiers qu'on ne mettrait jamais sur nos disques"Ce sont des versions "pimpées", pensées pour être efficaces sur le public, moins subtiles que sur l'album. Tu as plein de montées, de caisses claires, des trucs un peu pompiers qu’on ne mettrait jamais sur nos disques mais qui marchent en concert et dont on use et abuse. Certaines grosses ficelles sont indispensables pour tenir le public en haleine, surtout en festivals où les gens ne connaissent pas toujours nos morceaux. Nos albums n'ont jamais été pensés pour faire danser mais en revanche les live sont vraiment faits pour ça. On essaye en tout cas de proposer une expérience et un spectacle divertissants. Et comme on est asez fiers de toute cette musique qu’on joue sur scène depuis un an et demi, on a trouvé intéressant de la sortir sous forme d'album live.On a enregistré nos concerts sur une vingtaine de dates et on a choisi les meilleurs moments. Puis on est retournés en studio pour enlever les erreurs et couper des trucs qui marchaient bien en concert mais qu’on trouvait trop longs sur disque. La nouveauté c'est que c'est un album qu'on peut écouter en clubs, ce qui n'était pas possible avec nos autres live parce qu'on gardait les bruits de la foule et que le son était un peu crade. Cette fois nous avons voulu proposer la meilleure expérience auditive.On a chacun 8 pistes, qui correspondent chacune à un instrument (une pour la batterie, une pour la basse, une pour les voix, toutes les pistes sont séparées). On a aussi des claviers, deux Moogs Voyager, deux Moogs Sub Phatty, deux Roland Juno Alpha 1, en fait on a plein de claviers qui nous permettent de jouer des lignes de basses ou des accords ou des thèmes, et toute une série d’effets sur chaque piste pour nous permettre d’altérer tout ce qu’on veut dans les morceaux. Disons que la marge d’improvisation ne vient pas de notre set up mais plutôt de la façon dont on travaille avec nos collaborateurs. Comme il n’y a pas de time code, rien n’est automatisé dans les lumières, on est obligés de se mettre d’accord au préalable concernant la setlist avec notre ingénieur lumière Vincent Lerisson. Parce que si nous prenait l’envie de sauter un morceau sans lui dire, il serait totalement perdu.Nous l'avons créé à quatre avec l’ingé lumière et notre production manager Emmanuel Mouton, qui ont l’expertise technique. Au final on a combiné deux idées : ce sont des cadres motorisés qui peuvent monter, descendre et prendre à peu près toutes les positions possibles. A l’intérieur de ces cadres il y a des sortes de toblerones à trois faces (avec des faces miroirs et des faces led) de sorte que ça nous permet de créer plein d’ambiances différentes. C'est une scénographie minimale en terme de rendu parce qu’il n’y a pas surabondance de couleurs ou de visuels. En revanche, la technique que ça implique est maximale : on est une trentaine et ça prend pas mal de temps à installer.C'est vrai qu'on compose souvent à la guitare ou au piano mais pas toujours, le point de départ d'un morceau peut aussi être un effet digital. Après il y a quand même pas mal de claviers sur scène mais je pense que si on amenait des basses, des guitares, des batteries et surtout d’autres musiciens, ça se transformerait en kermesse. Or l’esthétique sonore électronique est importante pour nous et aucune combinaison de ce genre ne nous a jamais convaincus à part Soulwax qui est un des rares mélanges réussis de vrais instruments et d’électronique.On n'a pas de micro pour dire aux gens "Ouais comment ça va Nancy ?". En fait on a un petit micro qui nous sert à communiquer entre nous et avec l’équipe technique mais on n’a pas de micro pour s’adresser au public parce qu’on trouve ça un peu ridicule. A partir du moment où on ne chante pas, ça paraitrait complètement absurde d’avoir un micro juste pour brailler "tapez dans vos mains, un deux trois quatre". A la limite on peut éventuellement faire quelques petits gestes d’entrainement (rires). C’est aussi pour ça qu’à la fin des concerts on descend voir le public. Ce n’est pas du tout pour prendre un bain de foule et flatter notre ego, c’est juste que le public est content de voir qu’on est réels et pas seulement deux silhouettes en contre-jour.La spécialité de Xavier est de marcher sur les gens à la fin des concerts et on le fait tout le temps maintenant. Ca nous arrive de faire du stage diving, comme une forme de salut au public. On le fait de bonne grâce mais il faut s'assurer de bien tomber, c'est à dire repérer quelques solides gaillards au premier rang susceptibles d'amortir la chute.Paris a toujours une saveur particulière pour nous parce qu’il y a tous nos potes et nos familles qui viennent. Donc c’est un peu plus stressant. Mais on est toujours contents de jouer à la maison.Oui, il y aura un petit plus par rapport aux festivals qu’on a fait avant, une petite gâterie vous attend…