Charlotte Gainsbourg illumine Rock en Seine avec volupté

© Medhi Weber

INTERVIEW de Charlotte Gainsbourg

Des panneaux lumineux qui s'emboîtent les uns dans les autres. Un véritable palais des glaces tout en néons. Hypnotique. La scénographie offerte par Charlotte Gainsbourg a tout de suite conquis le public. Le cadre idéal pour présenter une pop variée et colorée, qui s'autorise quelques accents électro.Voici la parfaite alchimie entre des mélodies énergiques et la voix douce et voluptueuse de la chanteuse. Résultat : un enthousiasme et une vitalité qui battent à tout rompre. Même lorsque Charlotte Gainsbourg nous plonge dans l'émotion du titre "Kate", dédié à sa demi soeur, Kate Barry, décédée en 2013.Bien décidée à explorer les nuances et les frontières de la pop, l'artiste se tourne même vers des sonorités plus groovy.Carton plein pour Charlotte Gainsbourg qui a su offrir un show à la fois punchy et poétique. Elle et ses artistes ont été ovationnés par les milliers de festivaliers venus se laisser surprendre sur la grande scène Cascade de Rock en Seine.