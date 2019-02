Ecoutez un duo inédit de Nas et Amy Winehouse

Salaam Remi a déjà réuni deux fois Amy et Nas

Pour "Find My Love" Salaam Remi a exhumé un enregistrement vocal d'Amy Winehouse qu'il possédait dans ses archives. Il était en effet aux manettes de "Frank", le premier album de la chanteuse, et il a co-produit le second, "Back to Black", en compagnie de Mark Ronson. A cet enregistrement posthume de Amy Winehouse, il a ajouté des rimes toutes fraîches du rappeur Nas. Ce dernier domine ce joli titre auquel Amy offre les choeurs, dans un impeccable pas de deux.On serait tenté de se boucher le nez face à ce tripatouillage posthume si Salaam Remi n'était pas aussi proche des deux artistes. Et surtout si Amy Winehouse et Nas ne s'étaient pas toujours considérés dès leur rencontre comme frère et soeur - ils étaient nés tous deux un 14 septembre et Amy Winehouse avait d'ailleurs rendu hommage à son rappeur préféré (Nasir Jones de son vrai nom) dans sa chanson " Me and Mr Jones "."Travailler avec des amis c'est ce qu'il y a de plus agréable en tant que créateur. Nas et Amy étant mes partenaires créatifs les plus proches depuis des années, cela sera la première chanson de ma prochaine compilation "Do It for the Culture 2", a indiqué Salaam Remi dans un communiqué.Deux duos Amy Winehouse-Nas produits par Salaam Remi sont déjà sortis : D'abord "Cherry Wine", qui figurait sur l'album "Life is Good" de Nas en 2012.Mais aussi "Like Smoke" de Amy Winehouse featuring Nas, encore un montage d'orfèvre de Salaam Remi réalisé avec des enregistrements à des années de distance, paru fin 2011 sur l'album posthume d'Amy Winehouse "Lioness Hidden Treasures"