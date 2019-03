Dix ans après sa mort, un concert d'Alain Bashung au cinéma ce soir dans 150 salles

Au lendemain de la sortie de l'album "L'Imprudence" en 2002, déjà considéré à ce moment-là par beaucoup comme son chef-d'oeuvre et qu'il définissait lui-même comme un disque "tragique et sensuel", Alain Bashung revient sur scène après huit ans d'absence.Avec la Tournée des Grands Espaces devenue culte, il va sillonner les routes de France durant deux ans, de 2003 à 2004. Entouré de sept musiciens et de son épouse Chloé Mons au chant, Alain Bashung au micro, à l'harmonica et à la guitare, se produit sur une scène particulière, au centre d'un plan incliné métallique, tandis que les musiciens se tiennent de part et d'autre de la scène.Le concert diffusé jeudi 14 mars à 20h30 dans les salles de cinéma a été filmé au Bataclan à Paris par la réalisatrice Dominique Gonzalez-Foerster. Au menu, une trentaine de chansons sur un peu plus de deux heures, extraites pour la plupart de "Osez Joséphine", "Fantaisie militaire" et "L'imprudence" dans de nouveaux arrangements magnétiques, dont les titres "La Nuit Je Mens", "Madame Rêve", "Osez Joséphine", "Je me dore", "Faites monter", "Fantaisie Militaire", "Le Dimanche à Tchernobyl" et "Cantique des cantiques" avec Chloé Mons. Réservations sur Pathé Live ou directement dans les cinémasTarif conseillé : 14 eurosDurée : 127 minutes