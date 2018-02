Snoop Dogg se met au gospel et annonce un nouvel album, "Bible of Love"

"Bible of Love", un double album tout amour

Le gangsta rap mène visiblement à tout. A condition d'en sortir. Snoop Dogg n'en finit plus de se réinventer. Dernièrement c'est en pourfendeur de Donald Trump , en militant de la légalisation du cannabis et en animateur d'émission culinaire qu'il faisait merveille. Il y a cinq ans c'était en réincarnation de Bob Marley . Aujourd'hui, le cabot californien se métamorphose en messager du Christ, expérimentant musicalement du côté du gospel.Pour ce projet qui lui tenait à coeur depuis longtemps, Snoop ne fait pas les choses à moitié : "Bible of Love", dont la sortie est annoncée pour le 16 mars, est un double album gospel de 32 titres fourmillant d'invités, dont Faith Evans, B Slade et les Clark Sisters."Ce disque parle d'amour du début à la fin", assure Snoop Dogg. "C'est la façon dont on change le monde, en y mettant de l'amour".Le clip du premier single dévoilé, "Words are few", se déroule dans une église et Snoop y apparait en prière. Si cela prête à sourire de sa part, il ne va pas jusqu'à revêtir la robe du prêtre, et c'est impeccable musicalement.