Orelsan annonce la sortie d'un nouvel album de 11 titres jeudi !

Un inédit déjà dévoilé

Le carton de La Fête est finie

Finalement, la fête continiue ! "Jeudi minuit. Je sors 11 titres inédits. J'ajoute un épilogue à La Fête est finie", a écrit OrelSan lundi matin, peu après 11h, sur ses comptes Facebook, Twitter et Instagram. Il en a dévoilé la photo de pochette (en tout petit) dans la foulée.Ces onze nouvelles chansons seront intégrées à son actuelle nouvelle tournée des Zénith (17 novembre à Bordeaux, 20 novembre à Lille, 22 novembre à Caen, 23 novembre au Mans etc) qui s'achèvera par deux concert à Paris Bercy (Accor Hotel Arena) les 5 et 6 décembre. A l'heure où nous écrivons, il restait encore des places pour la date du 5 décembre.Sa maison de disques, très discrète concernant cette sortie surprise, nous a quand même lâché que parmi les 11 titres figurerait la chanson "Mes grands parents" avec un sample de la chanteuse Colette Magny. Un morceau dévoilé sur France Inter il y a un an dans l'émission Boomerang d'Augustin Trapenard auquel il avait confié trouver que cette chanson ne rentrait pas très bien dans l'album. La voici. "La Fête est Finie ", troisième album d'Orelsan, est disque de diamant depuis le mois de juin. Il contient une palanquée de hits déjà classiques comme "Défaite de famille", "San", "Tout va bien", "La Pluie" ou "Paradis'" et surtout le magistral "Notes pour trop tard".Pour cet album, OrelSan a reçu trois Victoires de la Musique en février 2018 : celui de Meilleur artiste masculin de l'année, celui du Meilleur album de musiques urbaines et celui de la Meilleure création audiovisuelle pour le clip de "Basique" signé Greg & Lio. Sur la scène des Victoires, il avait interprété "San" d'une façon sobre et percutante.