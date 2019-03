Les rappeurs de PNL volent de record en record : retour au sommet... de la Tour Eiffel

Jackpot pour le clip mais aussi pour la chanson

Une collaboration avec la marque Off-White

Un nouveau clip déjà mis en boîte

Toujours plus haut, toujours plus fort. Après le clip grandiose de la chanson " A l'Ammoniaque " publié en juin dernier, N.O.S. et Ademo ne pouvaient se contenter d'un retour tiède pour le single qui annonce leur nouvel album, "Deux Frères", désormais attendu le 5 avril. Ils ont donc mis les grands moyens. Pharaoniques. On ignore encore comment et à quel prix (on parle de 160.000 euros), mais ils sont parvenus à négocier l'accès, de nuit, en haut de la Tour Eiffel, et l'autorisation d'y tourner au drone. Du jamais vu.Assis les jambes ballantes au sommet de ce monument emblématique français, les deux frangins des Tarterêts apparaissent dans ce clip tels qu'en eux-mêmes : abattus, déprimés, enragés. Tout sauf triomphants. "J'meurs dans un cauchemar exotique où la Terre ressemble à ma tombe", lâche Ademo sur quelques notes de guitare mélancoliques et entêtantes mises en boucle.Le deal de drogue qui a beaucoup occupé leur passé reste au coeur de leur discours, du titre ("Au DD" = vente au Détail) au refrain ("J'la passe, la détaille, la pé-cou, la vi-sser"). Sans oublier le salut renouvelé à l'argent de la drogue qui les a sauvés - "Sans l'bénef de la rue j'aurais jamais niqué le game".En 24 heures, samedi soir, le clip comptabilisait 7,5 millions de vues sur YouTube. A la fin du week-end, il avait passé les 12 millions de vues. Ce qui les a placés mécaniquement en tête des tendances YouTube en France et dans plusieurs autres pays : Belgique, Canada, Suisse et Maroc. Mardi, le compteur du clip approchait les 18 millions de vues.Cependant, "Au DD" ne fait pas qu'exploser les compteurs YouTube, il a aussi battu le record du titre le plus streamé en 24h sur Deezer. Lundi, la chanson était en tête des écoutes en France sur les plateformes Spotify, Apple Music et Deezer. La chanson se classait aussi numéro un du Top Mondial sur Deezer et 33e du Top Mondial sur Spotify, une première pour un morceau de rap français.S'ils ont lâché la vente au détail, les deux rappeurs gardent le sens des affaires. Le clip annonce une collaboration exclusive qu'on imagine juteuse avec la marque de street-wear Off-White du styliste américain Virgil Abloh, qui affole les jeunes malgré des prix exorbitants. Le créateur a notamment signé sur mesure le blouson noir et blanc vu à 4:01 du clip, mêlant les logos de PNL (le coeur) et celui de la marque (les flèches).Autre sage décision : pour le prochain clip, les frangins ont semble-t-il décidé de revenir aux sources et de calmer le jeu sur les dépenses en retournant filmer dans leur fief de la cité des Tarterêts à Corbeil-Essonne.Selon Le Parisien , pendant que les fans continuaient de cliquer fanatiquement sur leur nouveau clip, dans la nuit de samedi à dimanche, Ademo et N.O.S. étaient déjà au travail sur le prochain, filmant dans les parties communes d'une tour de dix étages. Paradoxe qui ne manque pas de sel : le tournage s'est déroulé sous bonne garde des forces de l'ordre, déployées spécialement en renfort aux abords de la cité alors que le commissariat d'Evry était mobilisé au cas où. Ils n'ont pas eu à lever le petit doigt.