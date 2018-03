La mort de Craig Mack, le rappeur américain du hit "Flava in Ya Ear"

Premier pilier de Bad Boy Records avec The Notorious B.I.G.

Selon la presse américaine, Craig Mack est mort lundi d'une défaillance cardiaque à son domicile de Caroline du Sud. Il est surtout connu pour son single "Flava In Ya Ear" produit par Easy Moe Bee (proche de Notorious B.I.G.), un de ces hits obsédants que nul le pouvait ignorer en se baladant à New York au milieu des années 90.

Après avoir écoulé un million de copies du single, le titre avait été remixé avec des featurings de luxe : Notorious B.I.G., Busta Rhymes, LL Cool J (on aperçoit aussi Das EFX et Mic Geronimo dans le clip du remix ci-dessous).Né dans le Queens en 1971, Craig Mack avait commencé à écrire des rimes dès l'âge de 12 ans. Il fut un des tout premiers artistes signés sur Bad Boy Records, le label monté par P.Diddy, alors connu sous le nom de Puffy. Il avait été repéré à peu près au même moment que Christopher Wallace, alias The Notorious B.I.G, qui fit la fortune du label dès son premier album "Ready to die" en 1994.Au début, Puffy avait coutûme de désigner les deux rappeurs comme les piliers de son label. Mais Biggie éclipsa très rapidement malgré lui son collègue Craig Mack, qui quitta le label en 1995 et ne revint jamais plus sous les sunlights en dépit d'un album sorti en 1997, "Operation : Get Down", qui ne connut pas le succès.On apercevait encore Craig Mack dans le clip de Diddy " I Need a girl Part 1 " en 2002 mais il était absent lors de la réunion du label Bad Boy aux BET Awards en 2015. Il avait alors renoncé à son statut de rappeur et s'était entièrement tourné vers la foi.LL Cool J lui a rendu hommage sur Twitter, écrivant notamment "Ce fut un plaisir de te connaître. Tu as quitté le game pour faire ton propre chemin. J'ai toujours respecté cela."