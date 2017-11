DIRECT. Hip hop Symphonique avec Gaël Faye, Oxmo Puccino et les Sages Poètes de la rue !

Retrouvez pour sa deuxième édition la soirée Hip hop Symphonique avec l’Orchestre philharmonique de Radio France !

La radio Mouv', l'ADAMI et l’Orchestre philharmonique de Radio France se retrouvent pour encore plus de hip-hop et de musique symphonique pour cette nouvelle création avec à la barre le pianiste et compositeur Issam Krimi !

Après le succès d'une première édition, la soirée Hip-Hop Symphonique est de retour ! Cette année c'est au tour de Gaël Faye, Oxmo Puccino, Sages Poètes de la rue et le jeune Georgio de se retrouver accompagnés par l’Orchestre philharmonique de Radio France et le live band The Ice Kream ! Quatre figures emblématiques et talentueuses de la scène Hip-Hop accompagnés par les sonorités exceptionnelles d'instruments de musique du monde classique pour une soirée à l'Auditorium de Radio France.





"Musicalement, il n'y a rien de plus impressionnant qu'un orchestre philharmonique. On se sent en mer, porté par une flotte" Oxmo Puccino

Objectif de cette rencontre de talents musicaux, la promotion des cultures hip-hop en osmose avec les cultures classique pour un mélange détonnant. Aux commandes de l’Orchestre philharmonique de Radio France, on retrouve la jeune chef d'orchestre Dina Gilbert, le pianiste et compositeur Issam Krimi et Camille Pepin, co-orchestratrice de Hip Hop Symphonique et Grand prix Sacem 2015 de la musique symphonique !

En attendant, regarder la bande-annonce de cette deuxième édition :

Distribution