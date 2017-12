Revoir Hip-Hop Symphonique 2e édition avec Oxmo Puccino, Gaël Faye et Black M en replay sur Culturebox

Le but : promouvoir la richesse des cultures hip-hop

Une Master Class vendredi

Après le succès de la première édition l'an passé, qui avait réuni Mc Solaar, IAM, Youssoupha, Bigflo & Oli et Arsenik, l'èvènement Hip-Hop symphonique remet le couvert. Cette fois avec un nouveau plateau exceptionnel constitué de Oxmo Puccino, Gaël Faye, les Sages Poètes de la rue et Georgio, complété tout récemment par Black M.Ces figures représentatives de la scène hip-hop française interprètent chacune deux chansons, accompagnées par une soixantaine de musiciens de l'Orchestre symphonique de Radio France dirigé par Dina Gilbert et le live band The Ice Kream, sous la direction artistique du pianiste Issam Krimi."Ca peut avoir l'air d'un choc des cultures, mais le hip-hop et la musique classique ont tout pour se rassembler", affirme Issam Krimi, pianiste aux idées larges. A condition de soigneusement ré-arranger et ré-orchestrer les raps, comme il le fait. Puis de poser la base rythmique grâce au groupe live d'une dizaine de musiciens qu'il a fondé, The Ice Kream. Et enfin de pousser en répétitions les musiciens de l'orchestre symphonique à "groover" et les rappeurs à surfer sur la puissance orchestrale.Preuve qu'il sait faire : les places (gratuites) pour ce second concert hip hop symphonique en public à l'auditorium de Radio France se sont arrachées en quelques heures.L'objectif, à travers ce projet soutenu par la radio Mouv' et l'Adami, est "de promouvoir la grande richesse des cultures Hip-Hop en leur offrant un cadre et des moyens exceptionnels". Parallèlement, le but est de valoriser la musique classique auprès du jeune public, massivement converti au rap.

Comme un bonheur n'arrive jamais seul, une Master Class Hip-Hop Symphonique gratuite et ouverte à tous est prévue vendredi 1er décembre à 20h au Studio 104 de la Maison de la radio. Issam Krimi promet d'y dévoiler tous les secrets de fabrication du projet, de sa création à son orchestration.



Un aperçu de la première édition de Hip-Hop Symphonique avec IAM et "L'Empire du côté obscur" en 2016



... Ou Arsenik, qui interprétait "Boxe avec les mots" en 2016