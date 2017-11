Eminem annonce la sortie d'un nouvel album pour décembre

Use as prescribed by your doctor. @eminem Une publication partagée par Dr. Dre (@drdre) le 28 Nov. 2017 à 12h05 PST

Ce neuvième album studio succède à "The Marshall Mathers LP 2" paru en 2013. L'annonce de la date de sortie de "Revival" a été annoncée via un post sur le compte Instagram de Dr Dre (à retrouver ci-dessous). Le message était simple et clair : "Utilisez selon les prescriptions de votre docteur". Ce qui confirme, s'il subsistait quelques doutes, que le producteur californien est une fois de plus aux manettes sur l'album de son poulain.Pour marquer son retour, Eminem avait dévoilé il y a quinze jours un premier single surprenant en duo avec Beyoncé, "Walk on Water" . "Je marche sur l'eau/Mais je ne suis pas Jésus/Je marche sur l'eau/Mais seulement quand il gèle", résumait Beyoncé dans le refrain de cette ballade au piano. Le rappeur a interpété ce morceau avec sa hargne habituelle il y a quelques jours au Saturday Night Live. Hélas sans Beyoncé. Mais avec deux autres titres en medley. Regardez.