Die Antwoord répond à une pique d'Eminem dans une vidéo moqueuse

Rappel des faits

"Em, tu rappais mieux quand tu étais sous drogues"

Tout a commencé avec le titre "Untouchable" d'Eminem paru sur son album "Revival" l'an dernier. Dans ce rap, le rappeur de Detroit lançait une pique contre Die Antwoord et prononçait mal le nom du groupe sud-africain. Ce qui avait déjà provoqué une réaction épidermique de Ninja et Yolandi.Agacé par leur réaction, Eminem a décidé de ne pas en rester là. Il consacre à cette guéguerre une partie de "Greatest", extrait de son dernier album, le très belliqueux "Kamikaze" sorti par surprise fin août. "Je sais que certains sont furieux que j'aie mal prononcé un nom, Die Antwoord !". Merde je ne peux toujours pas dire ce truc", commence-t-il. "Mais ils ont oublié un peu vite qui j'étais, maintenant Ninja essaye d'esquiver mes balles pour laisser sa nana se taper Muggs", poursuit-il.Muggs est le dj du groupe de rap américain Cypress Hill. Il a travaillé avec Die Antwoord ces dernières années sous le pseudo de The Black Goat. Sauf qu'Eminem est à côté de la plaque. Car si la chanteuse de Die Antwoord Yolandi Visser était en couple avec Ninja au début des années 2000, ils ne sont plus ensemble depuis longtemps, juste meilleurs amis et partenaires. Par conséquent, Yolandi ne s'est jamais cachée d'être sortie avec Dj Muggs."Yo Em, comment ça va Bro ?", demande Ninja dans une nouvelle vidéo au vitriol, alors que sa partenaire Yolandi fait le pitre au second plan. "Oh mon dieu on ne t'a pas répondu dans la minute mais on vient juste d'entendre ton nouveau truc. Tu es trop drôle ! Yolandi n'est pas ma nana. C'est juste ma meilleure amie qui m'aime. Et tout le monde sait que Vissy sortait avec Muggzy. (...) Em tu dors, tu rappais mieux quand tu étais sous drogues", se moque-t-il."Enfoiré, je suis vieux et moche, mais les kids s'en tapent parce qu'ils m'aiment, nous avons élevé ces gamins", continue Ninja. "En revanche, ils n'aiment ni tes rimes ni ton botox, tout ce fond de teint sur ton visage avec Photoshop". "Remets Detroit sur la carte", lui demande-t-il avant d'épeler en boucle "EMINEM R.I.P" (Eminem repose en paix).