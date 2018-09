De Angèle à Justice, les 7 clips qu'il ne fallait pas louper la semaine dernière

1. Angèle "Jalousie"

A quelques jours de la sortie le 5 octobre de "Brol", son premier album très attendu, la chanteuse belge Angèle sort son quatrième clip. Une nouvelle pépite esthétique qui fait suite aux très remarqués "La loi de Murphy", "Je veux tes yeux" et "La thune". Cette fois, il s'agit d'une belle chorégraphie de danse contemporaine orchestrée par son compagnon Léo Walk et Neels Castillon. Pour coller à la chanson, le clip met en scène des danseuses qui s'observent via des jeux de miroirs. Le tout a été filmé au siège du PCF dessiné par Oscar Niemeyer. Angèle est en tournée dans toute la France à partir de novembre, avec deux dates parisiennes : au Trianon le 23 novembre 2018 et à l'Olympia le 13 mars 2019.

2. Jorja Smith "On Your Own"

De l'autre côté du channel, c'est la prometteuse voix soul Jorja Smith, 21 ans, qui fait des étincelles. Dans le clip signé Rashid Babiker qui illustre un nouvel extrait de son très bel album "Lost & Found" sorti à la veille de l'été, la révélation anglaise adopte le point de vue d'une fan. Celle-ci vit dans un monde fantasmagorique où tout renvoie à Jorja et s'anime : les pages des livres, les unes de magazines, les cassettes et même les aquariums. Jorja Smith est en concert à l'Olympia le 23 octobre. Et ce mardi 25 septembre au studio 104 de la Maison de la radio pour un concert exceptionnel avec Jeanne Added.

3. Christine & The Queens "La marcheuse"

Quatre jours avant la parution de son second album vendredi dernier, Chris (ex Christine & The Queens) revenait avec un clip signé Colin Solal Cardo dans lequel elle domptait la violence et confrontait "les regards agressifs" et "les coups portés sur moi" évoqués dans les paroles de la chanson (et symbolisés par une égratignure sur la joue). "J'ai bien observé : les lions et les cadors ondulent de la hanche quand ils avancent. Ils ont la chemise ouverte jusqu'en bas (...) Leur puissance est aussi la mienne. Leur violence, je vais l'apprendre pour la déconstruire", promettait-elle à la sortie de son premier single en mai. Dont acte. En cheminant avec un taureau symbolisant la puissance. Chris est en tournée France au mois de décembre, dont les 18 et 19 à l'AccorHotels Arena de Paris.

4. Radio Elvis "Ces garçons-là"

Le taureau pacifique vu chez Chris est de retour dans ce très beau clip de Radio Elvis, auteurs du hit de 2016 "Les Moissons". "Ces garçons là" est le premier single d'un nouvel album du même nom promis pour le 9 novembre. La chanson raconte les mauvais souvenirs d'adolescence d'un "garçon ordinaire" impressionné par d'autres plus virils, de véritables terreurs qui le faisaient courir. Sur cette ballade qui s'accélère à mi-parcours, le cinéaste Morgan Simon raconte, au travers de celle d'un jeune torero sensible, une histoire similaire transposée dans le monde de la corrida.

5. Lomepal "1000°" (feat Roméo Elvis)

Depuis qu'il a commencé sa tournée pour défendre son album "FLIP", disque de platine paru à l'été 2017, Lomepal n'a jamais arrêté, sillonnant la France de long en large. A peine le temps de reprendre son souffle qu'il annonce déjà une tournée des Zénith impressionnante à partir du 26 janvier. Et qu'il publie avec "1000°" le premier extrait d'un nouvel album promis (selon ses tweets) pour décembre ou début 2019. Afin d'illustrer ce duo avec son complice Roméo Elvis, les clippeurs Adrien Lagié et Ousman Ly ont mis les grands moyens, montrant le skateur casse-cou survolant les toits sur une échelle de corde, à la façon d'un James Bond, tandis que Roméo conduit une moto et monte à bord d'un char militaire. De quoi rêver d'une arrivée spectaculaire de Lomepal à l'Olympia le 4 octobre (complet).

6. Justice "Love SOS"

Justice a sorti fin août un nouvel album live, "Woman Worldwide", 10 ans de morceaux concassés, malaxés, remixés et re-cousus main spécialement pour la scène. "Love SOS", extrait de l'album "Woman" paru en 2016, en fait partie. Dans le clip qui l'illustre, un bodybuilder au visage balafré fait du pole dance dans un club. C'est intrigant. Et puis ça part en sucette, du genre musclé. "Le titre a quelque chose de moite et de suintant", remarque le réalisateur Edouard Sallier. "Il fallait que l'image illustre parfaitement le morceau et que le résultat soit aussi beau que dérangeant". Mission accomplie. Xavier de Rosnay et Gaspard Augé de Justice, que l'on a vu tout récemment à Rock en Seine dans un show impressionnant, sont actuellement en tournée américaine.

7. MHD "XIX"

Le King français de l'afro-trap MHD est de retour avec un nouvel album, "19", fourmillant de featurings (OrelSan, Salif Keita, Dadju, Stefflon Don...) et de producteurs de renom (Diplo, Stromae, Dany Synthé, DSK sur le beat...). Dans ce clip sobre en noir et blanc réalisé par Ojoz, le rappeur du 19e arrondissement se souvient de sa vie d'avant : "Pas toujours été sage, j'voulais ressembler aux grands d'chez moi (...) On a marché à plusieurs, on faisait l'tour de Paname, pour un regard on s'tapait, génération de malades". MHD sera en tournée au mois de mars, avec notamment une date à Paris AccorHotels Arena le 29 mars.