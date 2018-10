Anderson .Paak en duo gagnant avec Kendrick Lamar pour "Tints"

Produit et signé par Dr Dre

Anderson et Kendrick font la paire

Révélé en 2016 avec le très bel album de néo-soul rappée "Malibu" , Anderson .Paak, 32 ans, doit sortir dans les prochaines semaines un nouvel opus baptisé "Oxnard", mais aucune date n'a encore été annoncée. Non content d'être produit par Dr Dre, l'album sortira en outre sur le label Aftermath de Dr Dre sur lequel .Paak a signé en 2016, une prestigieuse écurie où il rejoint Kendrick Lamar et Eminem."C'est l'album que je rêvais de faire quand j'étais au lycée, quand j'écoutais "The Blueprint" (Jay-Z), "The Documentary" (The Game) et "The College Dropout" (Kanye West)", expliquait récemment Anderson .Paak à Rolling Stone . "Dr Dre c'était le sommet. Alors l'avoir maintenant en tant que mentor c'est irréel."

Kendrick Lamar et Anderson .Paak ont déjà travaillé ensemble. Ils figuraient tous deux sur le titre, "Deep Water" sur l'album "Compton" de Dr Dre en 2015. Et .Paak était également présent sur la bande originale du film Marvel "Black Panther", que Kendrick Lamar a entièrement supervisée.



Kendrick Lamar "est le plus humble, altruiste et incroyable jeune homme que j'aie jamais rencontré", a déclaré Anderson .Paak jeudi soir, en dévoilant leur duo chez Zane Lowe, l'émission de radio de Beats 1 (Apple Music).



Cet été, Anderson .Paak avait dévoilé un premier extrait de son prochain album, "Bubblin" avec Busta Rhymes en featuring.