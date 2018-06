Les Gorillaz publient un nouveau single et dévoilent plusieurs titres en concert

Laure Narlian @Nijikid Par Journaliste, responsable de la rubrique Rock-Electro-Rap de Culturebox Mis à jour le 08/06/2018 à 14H36, publié le 08/06/2018 à 12H35