Les Gorillaz de retour avec un nouvel album en juin

Jamie promet de nouvelles directions, visuelle et musicale

Un nouveau site baptisé thenownowtv vient d'être lancé et suggère la date de sortie du nouvel album des Gorillaz : le 29 juin. Le groupe n'a pas encore revendiqué le site mais un petit jeu de piste y menant s'est déroulé le week-end passé au festival londonien All Points East. Des posters intrigants proclamant "Save Us From Him", "You Gotta Have Fate" ou "No More Unicorns Anymore", comme un récent post Instagram de Jamie Hewlett, invitaient à aller sur le site thenownowtv. Là, on peut voir un teaser (ci-dessous, issu d'un compte de fan) montrant brièvement le personnage de 2-D accompagné de la date du 29 juin.Jamie Hewlett, l'auteur de tous les visuels des Gorillaz, y compris sites, clips et scène, avait vendu la mèche il y a quelques mois sans une interview pour l'éditeur Taschen , qui a sorti une somptueuse monographie de son travail (y compris hors Gorillaz)."Nous travaillons à un autre album des Gorillaz qui sortira l'an prochain", disait-il. "Nous enchaînons direct sans faire de break. D'habitude il s'écoule environ 5 ans entre chaque album mais cette fois nous avons dit : Tu sais quoi ? Continuons sur notre lancée parce qu'il y a des idées pour plusieurs albums alors on va s'y mettre direct.""J'invente un nouveau style (visuel) pour le prochain album des Gorillaz", ajoutait Jamie Hewlett. "Damon a commencé à m'envoyer des démos de nouvelles chansons assez tôt et c'est excitant, d'entendre la nouvelle direction." Inutile de dire que cette "nouvelle direction" nous donne l'eau à la bouche bien qu'on en ignore tout.Visuellement, le compte Instagram de Jamie Hewlett est une mine pour voir quel style il développe actuellement.Pour une indication de la nouvelle direction musicale, on peut se référer éventuellement aux deux inédits que les Gorillaz ont dévoilé sur scène depuis la sortie de "Humanz" l'an dernier : "Hollywood" et " Idaho ".