La chanteuse Sade sort une nouvelle chanson, "The Big Unknown"

Sade signe sa seconde chanson pour un film en 2018

Sade Adu s'est fait une spécialité cette année des musiques de films. Au mois de mars, elle était sortie de son silence avec la très belle et tendre "Flower of the Universe" pour la BO du film Disney "Un raccourci dans le temps" de Anna DuVernay, avec Oprah Winfrey et Reese Witherspoon.Cette fois, elle a accepté de chanter pour le nouveau film du réalisateur Steve McQueen ("12 Years A Slave"), "Les Veuves". Dans ce long-métrage, il est question de quatre veuves à Chicago, poussées à commettre un braquage pour rembourser la dette de leurs époux, morts eux-mêmes dans un braquage qui a mal tourné.Les paroles de Sade Adu dans "The Big Unkown" font écho à la trame du film "Les Veuves". "J'essaye de tenir/ Je tombe dans les profondeurs obscures / J'ai l'impression de tomber dans le grand inconnu", chante-t-elle de sa voix de velours."Ça a été un honneur de travailler avec une telle légende", a déclaré le réalisateur Steve McQueen dans un communiqué. "Sade est un talent incomparable et une artiste incroyable qui sort si rarement de nouvelles choses, mais par chance la série "Widows" (une série télévisée anglaise du milieu des années 80 dont il s'est inspiré) l'a profondément marquée".