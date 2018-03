La chanteuse Sade sort de son silence avec "Flower of the Universe"

Une berceuse où l'on retrouve la voix de Sade en majesté

Connue notamment pour ses hits impérissables " Smooth Operator " et " The Sweetest Taboo " sortis au mitan des années 80, et surtout pour son élégante voix de velours, Sade Adu est une chanteuse discrète qui se tient à l'écart des médias et des sunlights. En 2010, son retour inespéré avec l'album "Soldier of Love" avait fait un carton, obtenant au passage un Grammy. Mais depuis, la belle était retombée dans son habituel mutisme.D'où l'évènement que constitue la sortie de cette chanson, écrite pour le film "Un raccourci dans le temps" de Anna DuVernay avec Oprah Winfrey et Reese Witherspoon, un long-métrage fantastique et familial produit par Disney, attendu le 14 mars en salles. Où l'on retrouve cette voix unique et inaltérée dans une chanson douce aux paroles inspirées, de celles que l'on chante à son enfant."Quand tu souris, les étoiles s'alignent, Fleur de l'univers, mon enfant", dit le refrain de cette chanson dépouillée où la voix en majesté n'est accompagnée que de choeurs et de quelques notes de guitare acoustique. "Quand tu dors, les anges viennent doucement, comme des diamants, comme mon amour, ils veulent savoir s'il est vrai qu'il y a quelqu'un dans le monde d'aussi adorable que toi", chante encore Sade dans cette splendide berceuse.



Produite par No ID (Rihanna, Kanye West, Ed Sheeran etc), cette chanson a fait l'objet d'un remix du même producteur.