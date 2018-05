Gorillaz : découvrez le clip souriant du premier single "Humility" avec George Benson

Ces deux titres augurent un album souriant

"Lake Zurich" pour le dance-floor

C'est l'été avant l'heure avec les Gorillaz ! Si l'on en croit les vibrations souriantes et sautillantes des deux premiers extraits dévoilés jeudi, le groupe de Damon Albarn et Jamie Hewlett semble être d'humeur joyeuse sur son prochain album baptisé "The Now Now", annoncé pour le 29 juin. Exit la mélancolie de plus en plus prononcée de Damon Albarn qui semble ici renouer (en apparence) avec le climat du premier album paru à l'aube des années 2000.Signé du génial Jamie Hewlett, responsable de tous les visuels des Gorillaz depuis le premier jour, le clip de "Humility" mêle images réelles et personnages virtuels. On y voit surtout l'acteur comique Jack Black jouer de la guitare sur les parties de George Benson (autant dire qu'il n'est absolument pas crédible) et 2D, le personnage virtuel des Gorillaz, virevolter en short et rollers à Venice Beach (Los Angeles).

Les Gorillaz ont également publié jeudi sur les plateformes de streaming un autre inédit, "Lake Zurich", un morceau instumental très dansant avec une belle dose de "cow bells" dedans.

Damon livre quelques détails sur l'album

Damon Albarn a parlé par ailleurs à l'animateur Zane Lowe sur Beats 1 d'Apple (lien ci-dessous). Il a indiqué que l'album "The Now Now" est produit par James Ford et Remi Kabaka de Simian Mobile Disco et que contrairement au précédent album "Humanz" qui fourmillait d'invités, seuls trois hôtes sont conviés cette fois : George Benson, dont on entend la guitare sur "Humility", ansi que Snoop Dogg et le chanteur américain Jamie Principle présents sur "Hollywood".

Deux haltes prévues en France cet été

Concernant la tournée, les Gorillaz feront deux haltes cet été en France : au festival des Vieilles Charrues qui se tient du 19 au 22 juillet à Carhaix en Bretagne et au festival Lollapalooza qui se tient à Paris les 21 et 22 juillet. Damon Albarn a également confirmé que le groupe remettait le couvert pour une seconde édition de son festival Demon Dayz, programmé le 20 octobre à Los Angeles.



Enfin, la pochette de l'album "The Now Now" et la tracklist sont à découvrir ci-dessous.



La tracklist de "The Now Now"

01 Humility (ft George Benson)

02 Tranz

03 Hollywood (ft. Snoop Dogg et Jamie Principle)

04 Kansas

05 Sorcererz

06 Idaho

07 Lake Zurich

08 Magic City

09 Fire Flies

10 One Percent

11 Souk Eye