Ecoutez l'inédit de Paul McCartney enregistré pour les Beatles à Noël 1965

C'est le site Dangerousmind , via le biographe, musicien et auteur Simon Wells, qui a remis la main sur cet enregistrement perdu dont certains fans connaissaient l'existence. Comme le rapporte le site, Paul McCartney en avait confirmé lui-même l'existence en 1995 auprès d'un journaliste cité dans un livre sur les inédits des Beatles (films et musique)."J'avais deux enregistreurs à la maison sur lesquels je faisais des enregistrements expérimentaux et des boucles comme sur "Tomorrow never knows"", racontait Paul McCartney. "Et un jour j'ai enregistré quelque chose de dingue, de différent, juste pour les autres Beatles, un truc marrant qu'ils pourraient jouer en fin de soiré. C'était un truc pour les potes."Paul s'amuse, fait l'animateur-dj et présente notamment Nat King Cole "Unforgettable", "I Get Around" des Beach Boys, "Heat Wave" de Martha and the Vandellas, "Down Home Girl" des Rolling Stones ou "Don't Be Cruel" d'Elvis Presley. Cet enregistrement s'appelait "Unforgettable" et le voici.Un vrai cadeau de Noël qui montre combien les Beatles étaient en avance sur leur temps, Paul et ses acolytes s'amusant régulièrement à faire des collages sonores sur leurs enregistreurs à la maison. Et combien les Beatles étaient une vraie bande d'amis attentionnés avant les embrouilles quelques années plus tard.