Ecoutez Jain de retour avec le single estival "Alright"

"Un hymne à l'indépendance"

La tournée annonce-t-elle un second album ?

La pochette de "Alright" de JAIN. © Paul & Martin

"J'ai écrit "Alright" comme un hymne à l'indépendance", explique Jain dans le communiqué de presse. "Cette chanson se construit dans la dualité, comme les histoires d'amour... à la fois douce et féroce, elle met en avant la détermination face à la désolation. "Alright" parle de l'amour au sens large, celui qui nous relève et nous pousse à avancer." Musicalement, "Alright" est un titre entraînant aux effluves carribéens qui manifeste une nouvelle fois les influences variées de cette jeune femme née à Toulouse il y a 26 ans.Si ce single n'a pas encore de vrai clip, il permet déjà de découvrir le nouveau look de cette chanteuse musicienne très attachée à l'aspect visuel de son travail. Après la petite robe noire à col claudine blanc, place à la combinaison bleu électrique à liseré rouge sportif. La pochette (ci-dessous), toujours très graphique, la montre avec une colombe blanche, symbole de paix, au bout des doigts.Jain, qui avait obtenu deux Victoires de la Musique en 2017, Artiste féminine et Meilleur clip pour "Makeba", reviendra-t-elle bientôt avec un nouvel album, successeur de "Zanaka" ? Peu a encore filtré à ce sujet mais on sait qu'un album était déjà écrit (mais non enregistré) il y a plus d'un an.Il se trouve que l'ambassadrice de la pop multiculturelle vient de débuter le 21 mai à Nîmes une tournée "Warm Up Tour" (tournée d'échauffement) qui la mènera partout en France cet été, de Angers à Grenoble, Reims, St Etienne, La Rochelle, Carhaix, St Malo ou Lyon. Consultez les dates ici . Or dès son premier concert, JAIN a dévoilé ce premier single dont les spectateurs nîmois ont eu la primeur. Gageons qu'elle saura distiller au fil de ses dates une poignée d'autres titres de son prochain opus.