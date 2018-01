David Bowie aurait eu 71 ans lundi : une démo inédite de "Let's Dance" dévoilée

Une démo enregistrée à Montreux en 1982

"Nile, darling, je pense que c'est un hit!"

En 1982, Nile Rodgers de Chic rend visite à David Bowie qui séjournait en Suisse afin d'écouter les chansons de l'album qui allait devenir "Let's Dance", et dont Nile Rodgers fut le producteur, raconte le communiqué publié sur le site daviebowie.com Inspirés par les nouvelles chansons que Bowie avait écrites, le tandem décide d'enregistrer aussitôt une poignée de démos. Etant sans musiciens, Bowie et Rodgers demandent à l'organisateur du festival de Montreux, le célèbre Claude Nobs, s'il pouvait trouver quelques musiciens locaux pour travailler sur les démos. Erdal Kizilçay, qui travailla plus tard avec Bowie notamment sur "Labyrinth", "The Buddah of Suburbia" et "1.Outside", est recruté à la basse, en compagnie de deux musiciens non identifiés à la batterie et à la seconde guitare.Les 19 et 20 décembre 1982, la formation entre aux Moutain Studios de Montreux et enregistre dès le premier jour une démo dépouillée et funky de "Let's Dance". 30 ans plus tard, le morceau a été mixé spécialement par Nile Rodgers dans son studio du Connecticut."J'ai eu une magnifique carrière mais mon partenariat créatif avec David Bowie figure très très très haut sur ma liste des collaborations les plus enrichissantes. Cette démo vous donne un aperçu du tout début ! Je me suis réveillé à mon premier matin à Montreux avec David penché sur moi. Il avait une guitare acoustique en mains et c'est exclamé "Nile, darling, je pense que c'est un hit !"."Cet enregistrement était la première indication de ce que nous pouvions faire ensemble alors que j'avais pris sa chanson folk et l'avait arrangée en quelque chose sur lequel le monde entier allait bientôt danser et apparemment n'a pas cessé de danser depuis 35 ans!""Si vous jouez la seconde guitare ou la batterie, faites vous connaître", ajoute Nile Rodgers dans son message, avant de préciser avoir pleuré durant le mixage de cette chanson peu avant Noël "car j'avais l'impression que David était dans la pièce avec nous". "Joyeux anniversaire David, je t'aime et tu nous manques!".