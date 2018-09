Cher lance "Dancing Queen", un album de reprises d'Abba

Cher chante "SOS" d'Abba à la télévision américaine, dans l'émission The Ellen DeGeneres Show (septembre 2018)

Sonny and Cher : "I Got You babe" (1965)

Cher : "Believe" (1998)

Cher chante "Gimme ! Gimme ! Gimme !" d'Abba (audio)

"Garder l'essence d'Abba"

Après quelque 55 ans de carrière, tour à tour vedette hippie, star disco puis icône pop, Cher continue de conquérir de nouveaux fans, une génération après l'autre. Toujours aussi intemporelle, maintien aristocratique et cheveux blond platine, elle recevait récemment de nombreux journalistes dans un hôtel de West Hollywood pour présenter son dernier disque, "Dancing Queen" (Warner).Assurément une reine dans le domaine de la pop culture, Cher, 72 ans, a été couronnée par de multiples récompenses au cours de sa longue carrière : Oscar de la meilleure actrice ("Eclair de lune" en 1987), trois Golden Globes, un Emmy Award, un Grammy et un disque au top des ventes lors de chaque décennie.Si l'on en croit le succès de son dernier film ("Mamma Mia ! Here We Go Again") et une comédie musicale sur sa vie en préparation à Broadway, elle ne semble pas prête à abdiquer de si tôt. "On dirait que j'ai un tas de nouveaux fans, des jeunes, des petits. C'est génial. Sincèrement, je ne m'y attendais pas", se réjouit-elle avec un sourire fugace.Née le 20 mai 1943 dans le sud de la Californie, Cherilyn Sarkisian, alias Cher, est la fille d'un conducteur de camion d'origine arménienne et d'une mère revendiquant des origines à la fois européennes et Cherokee. Repérée par hasard à Los Angeles par le grand producteur Phil Spector, c'est avec son ex-mari Sonny Bono qu'elle va explose: en 1965, sort "I Got You Babe", qui reste sans doute à ce jour sa chanson la plus connue.Le duo Sonny and Cher se séparera mais le succès n'abandonnera jamais vraiment la chanteuse, que ce soit avec "Turn Back Time" et son body presque invisible en 1989, ou "Believe" en 1998, dans laquelle elle innovait avec des effets vocaux numériques désormais devenus monnaie courante.Cher a aussi marqué les esprits pour ses apparitions à l'écran, dans plus d'une douzaine de films. Des rôles engagés à l'instar de la militante anti-nucléaire qu'elle incarne dans "Le Mystère Silkwood" (1983), dramatiques comme dans "Mask" (1985) ou "Eclair de Lune", mais aussi beaucoup plus légers comme "Mamma Mia!" et sa suite, où elle retrouve sa complice Meryl Streep.Bien que son apparition soit relativement courte dans "Mamma Mia! Here We Go Again", le film - une comédie musicale hommage à Abba - a indéniablement inspiré son 26e album qui sort le 28 septembre. "Dancing Queen" est un cocktail de reprises d'Abba qui oscille entre une relecture respectueuse des tubes du groupe suédois et des versions "club" et dansantes, où la griffe de Cher est reconnaissable dès la première mesure."+Mamma Mia+ et +Waterloo+, ce sont celles qui ressemblent le plus à l'original. je ne voulais pas les changer, en quoi que ce soit", a-t-elle déclaré à l'AFP. "Quant aux autres chansons... Je ne vois pas comment je pourrai jamais sonner comme les filles (d'Abba, ndlr). Donc j'ai fait ce que je sais faire de mieux, en espérant que ça marche."Pour les dix pistes du disque, Cher explique avoir fait un choix parmi les grands classiques d'Abba, et quelques-uns de ses morceaux favoris, comme "Chiquitita," "One of Us" et "Name of the Game.""Chanter, ce n'est pas comme écouter. Et pour moi l'important c'était d'essayer de garder ce qui fait l'essence d'Abba, et de m'y fondre", disait-elle à l'AFP, rencontrée le jour même où elle venait de finir les enregistrements. Toujours remarquée pour ses tenues de scène affriolantes, la star va ressortir bas résille et plumes d'autruche pour la longue tournée qu'elle va entamer à l'automne, d'abord en Australie et en Nouvelle-Zélande, puis aux quatre coins des États-Unis l'année prochaine.En plus d'un demi-siècle de carrière, Cher a fait plusieurs pauses dans sa carrière musicale et même effectué une tournée d'adieux de trois ans, de 2002 à 2005, mais elle est toujours revenue. "Parfois j'adore ça, et puis par moments j'ai envie de m'arracher les cheveux (...) Mais j'ai appris qu'il faut s'accrocher et ça finit par passer."L'artiste. Elle retient surtout les autres moments, "ceux où l'on se dit +Oh mon dieu!+ et où on y va. On fait le show et on pense +C'était sympa. C'était bien!+".