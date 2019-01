Exclu : le Trio Joubran dévoile le très beau clip du morceau "The Hanging Moon"

Trio Joubran : "The Hanging Moon" Réalisation : Lucien Beucher & Jean Lanteri

Roger Waters, invité de leur album

Le Trio Joubran et Roger Waters interprètent "Carry the Earth" (Trio Joubran). Réalisation : Lucien Beucher et Jean Lanteri

Morceau instrumental, "The Hanging Moon" est le quatrième titre de l'album "The Long March", un disque composé par le Trio Joubran et sorti le 12 octobre dernier sur le label Cooking Vinyl (distribution Sony Music). Le clip a été réalisé par Lucien Beucher et Jean Lanteri, un jeune duo de réalisateurs associés sous le nom de "Bleu Désert", avec la participation du danseur Reemcat, originaire de Bordeaux et issu de la scène breakdance.Le clip, tourné dans le désert de Bardenas, en Espagne, montre un jeune homme en communion avec le désert par l'intermédiaire de la danse.Le Trio Joubran se compose d'une fratrie d'oudistes natifs de Nazareth, Samir, Wissam et Adnan Joubran, accompagnés sur scène par le percussionniste Youssef Hbeich. Entre pièces écrites et improvisations, ils parcourent le monde depuis quinze ans.Fin août, le Trio Joubran avait posté un premier clip - déjà réalisé par le duo Beucher et Lanteri - d'un autre morceau de l'album, "Carry the Earth", sur lequel chante l'un des invités du disque, Roger Waters, chanteur et bassiste du groupe Pink Floyd, devenu au fil du temps un ami du trio et un soutien des Palestiniens, opposé à la politique du gouvernement israélien à leur encontre.Après un concert parisien au théâtre des Bouffes du Nord le 24 octobre 2018, le groupe en tournée reviendra à Paris le 1er avril prochain, Salle Pleyel , au lendemain d'une date à La Rochelle le 30 mars, et avant une participation au festival de Moissac le 21 juin.Samedi 30 mars 2019 à La Rochelle, La Coursive , 20H30Lundi 1er avril 2019 à Paris, Salle Pleyel , 19H30Vendredi 21 juin 2019 à Moissac, Cloître , 21H30Mardi 21 janvier 2020 à Épinal, La Rotonde.