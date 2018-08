Mike Shinoda de Linkin Park émeut ses fans aux larmes à Rock en Seine

Mike Shinoda de Linkin Park en lévitation vendredi sur la Grande scène de Rock en Seine. © Bernard Barbereau / FTV

Les fans en larmes à Rock en Seine

Un an déjà. Un peu plus. Le 20 juillet 2017, Chester Bennington, le principal chanteur de Linkin Park, se donne la mort. Sa disparition, qui suit de près celle de son ami Chris Cornell deux mois plus tôt, endeuille le monde de la musique, et plus particulièrement les musiciens du groupe, qui n'ignoraient rien des épreuves que traversait Bennington. En octobre de la même année, accompagné d'autres artistes, Linkin Park donne un concert hommage à son ancien chanteur.Le même jour, Mike Shinoda, deuxième chanteur et membre fondateur du groupe, enregistre quelques mots, le refrain d'une nouvelle chanson. "Parfois, parfois, on ne dit pas au revoir à quelqu'un une seule fois. On lui dit au revoir encore et encore..." "Over Again" devient la première chanson de "Post Traumatic", l'album solo de Mike Shinoda sorti le 15 juin 2018. Un album en forme d'hommage, où l'artiste exorcise sa douleur grâce à "Place to Start" ou "Nothing Makes Sense Anymore", ses regrets dans "Promises I can't keep" ou encore sa confusion dans "I Make It Up As I Go".

A Rock en Seine vendredi soir, Mike Shinoda a navigué tout du long entre ses différents projets. Il a débuté en grande forme par "Petrified" de son autre groupe Fort Minor enchainé à "When they come for me" et "Castle of Glass" de Linkin Park avant de revenir à Fort Minor avec "Kenji". Scandant de façon aussi musclée qu'un rappeur ou chantant de façon plus douce, il a surtout pris le temps de revenir longuement sur l'après Chester Bennington.



Après "Crossing A Line", il a ouvert une véritable séquence émotion : devant un parterre de fans en pleurs, il a redit combien il avait été touché par les messages des fans. Il a ensuite fait chanter au public la partie de Chester Bennington sur le hit "In The End". Ce n'est qu'ensuite qu'il a commencé à glisser trois-quatre titres de son tout nouvel album solo, avec notamment "About You" et Over Again", justement.

Amis, à la vie, à la mort

Les deux hommes se rencontrent en 1997 autour d'une pizza. A l'époque, Shinoda a vingt ans et une coiffure à pics. Il chante dans Xero, le groupe de rap-rock fondé l'année précédente avec ses amis de lycée, le guitariste Brad Nelson et le batteur Bob Bourdon.Accompagnés d'un bassiste, d'un chanteur et d'un DJ, les jeunes californiens peinent à se distinguer au milieu de l'océan de groupes qui apparaissent dans la foulée de Korn et Limp Bizkit. Lorsque le chanteur Mark Wakefield laisse tomber le groupe, les membres restants se décident à recruter, et finissent par recevoir une cassette d'un jeune garçon originaire d'Arizona. Son prénom : Chester.D'abord renommé Hybrid Theory, le groupe adopte son nom définitif, Linkin Park, en référence au Lincoln Park de Santa Monica. En 1999, les voix de Shinoda et Bennington convainquent enfin Warner Bros. de leur faire signer un contrat. C'est le premier album, "Hybrid Theory", dont les chansons "Crawl" et "In The End" sont des succès immédiats.Vingt ans de succès et d'épreuves plus tard, Mike Shinoda s'affirme comme un artiste complet. La passion qui a donné naissance à Linkin Park est intacte, mais l'expérience, et l'absence cruelle de Chester, donne un tout autre relief aux reprises et aux nouvelles compositions livrées sur scène à un public au bord de l'implosion.