Michel Legrand en dix bandes originales de films cultes

"Une femme est une femme" de Jean-Luc Godard (1961 : Chanson d'Angela” par Anna Karina.

"Une femme est une femme" (1961) de Jean-Luc Godard : "Chanson d'Angela" par Anna Karina

"Cléo de 5 à 7" d'Agnès Varda (1962) : "Sans toi" par Florence Avenue

"Cléo de 5 à 7" d'Agnès Varda (1962) : "Sans toi" par Florence Avenue et Michel Legrand

"Les parapluies de Cherbourg" de Jacques Demy (1964)

"Les demoiselles de Rochefort" de Jacques Demy (1967) : "La Chanson des jumelles"

"Les Demoiselles de Rochefort" : le numéro des jumelles

"L'affaire Thomas Crown" de Norman Jewison (Oscar 1969 de la meilleure musique de film) : "The Windmills of Your Mind" ("Les Moulins de mon coeur"

L'affaire Thomas Crown" de Norman Jewison (1968) : "The Windmills of your Mind"

"La piscine" de Jacques Deray (1969) : "Ask Yourself Why" par Ruth Price

"La Piscine" de Jacques Deray (1969) : "Ask Yourself Why" par Ruth Price

"Peau d'âne" de Jacques Demy (1970) : "Le Cake d’amour" de Michel Legrand par Anne Germain.

"Peau d'âne" de Jacques Demy (1970) : "le Cake d'amour" de Michel Legrand par par Anne Germain.

"Un été 42" de Robert Mulligan (1971, Oscar 1972 de la meilleur musique de film)

""Un été 42" de Robert Mulligan (1971) : thème du film par Michel Legrand

"Les uns et les autres" de Claude Lelouch (1981)

"Les uns et les autres" de Claude Lelouch (1981) : "Une parfum de fin du monde" par Michel Legrand

"Yentl" de Barbra Streisand (Oscar 1984 de la meilleure musique de film) de Michel Legrand par Barbra Streisand.

"Yentl" de Barbra Streisand (Oscar 1984 de la meilleure musique de film) de Michel Legrand par Barbra Streisand.

Qui n’a pas fredonné "La Chanson des jumelles des "Demoiselles de Rochefort", "Le Cake d’amour" de "Peau d’âne", ou "Les Moulins de mon cœur" extrait de la musique de "L’Affaire Thomas Crown" ? Si Michel Legrand avait une complicité et une collaboration fructueuse avec Jacques Demy, il a également écrit pour Jean Luc Godard, Agnès Varda, Norman Jewison, Clint Eastwood, Claude Lelouch, Jacques Deray, Jean Paul Rappeneau ou Barbra Streisand .Voici un florilège des principales musiques de films de Michel Legrand dans l’ordre chronologique de leur composition.