Le principal prix musical allemand supprimé suite à un scandale d'antisémitisme

"Il n'y aura plus d'ECHOs (...) On ne veut pas que ce prix de la musique puisse être considéré comme une plateforme pour l'antisémitisme, le mépris des femmes, l'homophobie ou la banalisation de la violence", a dit la Fédération de l'industrie musicale, organisatrice jusqu'ici des ECHOs.En cause, l'ECHO du hip-hop remis aux rappeurs Kollegah et Farid Bang qui ont vendu en Allemagne plus de 200.000 exemplaires de leur album "Jeune, brutal et beau gosse 3". L'une de leurs chansons, "0815", dans laquelle les deux chanteurs se comparent aux prisonniers du camp d'extermination d'Auschwitz, a déclenché une controverse dans un pays hanté par les crimes nazis. Les intéressés ont rejeté tout antisémitisme.Mais la polémique n'a pas cessé, et plusieurs lauréats passés ont annoncé rendre leurs ECHOS, notamment le célèbre chef d'orchestre israélo-argentin Daniel Barenboim , directeur musical d'un des deux grands opéras de Berlin.La remise des prix ECHO est la cérémonie la plus renommée en Allemagne, dans des domaines allant du classique à la musique pop en passant par le jazz. Les prix se fondent sur les succès commerciaux des artistes et la victoire des deux rappeurs était dès lors attendue.La marque ECHO a été endommagée à un tel point qu'un nouveau départ total est nécessaire", a admis la Fédération de l'industrie musicale, qui dit qu'elle prendra son temps avant d'annoncer la formule qui remplacera ces prix l'année prochaine.Ce scandale intervient dans un contexte de craintes d'une résurgence de l'antisémitisme en Allemagne. La chancelière allemande Angela Merkel s'est émue de cette situation à plusieurs reprises ces derniers mois, la dernière fois dimanche dans une interview à une télévision israélienne.