Le groupe K-pop sud-coréen BTS choque le Japon avec un T-shirt affichant une explosion nucléaire

Un tee-shirt porté le 15 août, date anniversaire de la capitulation japonaise en 1945

Ces superstars, idolâtrées par une armée de fans dans le monde, devaient se produire sur la chaîne Asahi vendredi, mais l'événement a été brutalement annulé. "Le T-shirt porté par un des membres (Jimin) s'est retrouvé dans les gros titres et est devenu controversé", a expliqué TV Asahi dans un communiqué, ajoutant avoir eu au préalable une discussion avec leur maison de disques pour en savoir plus sur "l'intention" du chanteur de BTS. Les sept garçons du groupe, devenu en mai le premier de la florissante K-pop à se placer en tête du Billboard , le classement hebdomadaire des 200 meilleures ventes d'albums aux Etats-Unis (streaming inclus), ont publié leur propre déclaration, mais n'ont donné aucun détail sur les raisons de l'annulation. "Nous nous excusons pour les fans déçus qui attendaient ce moment avec impatience", ont-ils simplement dit. Sur le T-shirt en question, apparaissent deux photos : l'une figurant le champignon d'une explosion nucléaire, l'autre des Coréens célébrant la libération, avec en lettres majuscules un message répété à de multiples reprises: "PATRIOTISM OURHISTORY LIBERATION KOREA".Selon des informations de presse, Jimin l'aurait porté l'an dernier, le 15 août, date de la commémoration de la capitulation japonaise, précipitée par les bombardements atomiques des villes de Hiroshima et Nagasaki. Plus de 70 ans après, les relations entre le Japon et la Corée du Sud continuent à être ternies par des contentieux historiques et territoriaux hérités de l'occupation brutale par le Japon de la péninsule coréenne (1910-1945), notamment autour des questions des esclaves sexuelles de l'armée impériale nippone et des travailleurs forcés.Créé en 2013, BTS se veut engagé. Son leader Rap Monster a prononcé en septembre un discours à l'Onu, à l'occasion du lancement de Generation Unlimited, une initiative internationale pour permettre à tous les jeunes d'être scolarisés d'ici 2030.