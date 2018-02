La voiture de sport Iso Grifo de Johnny Hallyday ne trouve pas preneur

Une voiture de sport produite en dix exemplaires par un ancien de Ferrari

Les offres pour le bolide de Johnny Hallyday, aux enchères chez Sotheby's , ont été inférieures au "prix de réserve", montant secret fixé par le vendeur au-dessous duquel la vente ne peut se faire. Le propriétaire garde toutefois la possibilité de céder la voiture de gré à gré à un acheteur si le prix proposé lui convient. Ce bolide était estimé entre 2,5 et 3 millions d'euros , montant supérieur à la cote du marché en raison de l'identité de son illustre premier propriétaire.Il s'agit d'une Iso Grifo A3-C de 300 chevaux, l'une des premières voitures de sport de Johnny Hallyday, grand amoureux des grosses cylindrées décédé d'un cancer à 74 ans dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier.Produite à dix exemplaires seulement, la Iso Grifo A3-C a été conçue en 1964 par l'ingénieur automobile Giotto Bizzarrini, un ancien de Ferrari. La carrosserie en alliage d'aluminium pour l'aéronautique est signée Bertone.Avec moins de 27.000 km au compteur, l'exemplaire proposé aux enchères avait été acheté en première main par Johnny Hallyday en 1965 puis revendu en février 1966.Organisée à l'occasion du salon Rétromobile 2018, cette vente proposait plus de 80 véhicules d'exception dont des Ferrari (166 MM Spider et 275 GTB), une McLaren P1 2014 et une Maserati MC12 2005.