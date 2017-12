Trois semaines après sa disparition, Johnny Hallyday est numéro un des ventes

De nombreux disquaires le disent, ils n’avaient jamais vu cela. Depuis sa mort le 5 décembre, on s’arrache les disques de Johnny, CD comme vinyles. Parmi les meilleures ventes, on trouve les coffrets des 50 et 100 plus belles chansons de l’artiste ainsi que le live de sa dernière tournée, mais aussi l’album hommage de la jeune génération, "On a tous quelque chose de Johnny"

D’autres succès commerciaux à venir

Des ventes qui ne devraient pas vraiment s’essouffler en 2018 avec plusieurs albums attendus que s’arracheront à coup sûr les fans de Johnny. En premier lieu, son dernier album, le 51e, inachevé mais qui pourrait être disponible avant l’été.



Autre sortie attendue, le CD (et peut-être un DVD) de la tournée 2017 des Vieilles Canailles avec Eddy Mitchell et Jacques Dutronc. De son côté Universal prépare un deuxième opus de l’album "On a tous quelque chose de Johnny". Et gageons que les maisons de disques ne résisteront pas à l’envie de sortir quelques compilations.

