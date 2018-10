Johnny Hallyday : les vidéos prises par Laeticia pendant l'enregistrement de son ultime album

Johnny Hallyday et Laeticia en juillet 2016. © PATRICK KOVARIK / AFP

Moments intimes, les coulisses d'un évènement

Rock'N'Roll

L'implication de Laeticia sur "Mon pays c'est l'amour" est constante, elle est très présente lors des enregistrements en studio.C'est elle, en tant que "directrice de l'image", qui fait les choix forts autour de ce disque : titre, pochette, stratégie de communication. Elle s'investit aussi particulièrement dans la promotion.A l'occasion de la sortie de ce dernier album, Laeticia a voulu partager certaines vidéos privées, prises d'un téléphone portable, où l'on voit et entend la rockstar en studio, pendant l'enregistrement de l'album ou même en voiture, alors qu'il s'amuse à reprendre des refrains. Des moments pleins d'émotion, regards sur les coulisses d'un événement - le dernier enregistrement - et sentiment d'assister à un moment intime, privilégié.Première vidéo, Johnny écoute avec Maxime Nucci, alias Yodelice, le premier titre de l'album, "J'en parlerai au diable". Il n'intervient pas, ce n'est que de l'écoute, concentrée."J'en parlerai au diable" est une chanson importante : sur un rythme mid-tempo, la voix, claire, pure de Johnny se fait entendre: "Si jamais on me dit que j'ai trahi, alors je ne bronche pas. Le jour viendra de répondre de mes actes et je ne me cacherai pas". Il parle de sa dernière heure, avec ce refrain : "J'en parlerai au diable, si l'heure vient à sonner de m'asseoir à sa table et dire ma vérité".Deuxième vidéo : "Quatre mètres carrés de poussière, c'est la dimension de l'enfer". On entend ce refrain de la chanson carcérale de Johnny. Un blues dans lequel Johnny chante d'une voix grave "J'ai des désirs d'alcool, de descente en sous-sol". Il prend du plaisir, cela s'entend en fin de morceau sur un "Ouais!" judicieusement conservé.Le disque s'appelle "Mon pays c'est l'amour", mais est aussi un énième hommage au rockabilly.Dans cette troisième vidéo Johnny écoute le titre "Made in rock'n roll". "Johnny a conçu son album comme une setlist de concert", a expliqué Yodelice son compositeur-producteur. Sur cette adaptation d'un titre récent de JD McPherson "The good times roll", on reste dans le pur rock'n roll, dans ces sixties où le taulier était "l'idole des jeunes". Plein de vie et d'envie il chante: "Ce n'est pas le temps qui va user ma carcasse, le temps se lassera bien avant moi".Et là voilà, cette chanson, "The good times roll", chantée par Johnny Hallyday... dans la voiture ! Du pur Johnny.