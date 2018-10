Johnny Hallyday : les secrets de l’album posthume du Taulier

Des fans surpris

Sylvie Vartan sur la réserve

Un album qui n’a rien de testamentaire et dont les chansons avaient été taillées pour la scène. Même affaibli par la maladie, Johnny avait l’intention de remonter sur scène avec ces nouvelles chansons. Un album plein de vie et d’envie, et cela se sent dans la voix incroyablement claire et puissante du rockeur.Reportage : M. Berrurier / P. Maire / M. Cario / P. Crapoulet / G. Orain / JM. PerrouxSurpris par sa voix que beaucoup avaient imaginé à tort altérée par la maladie. Même son entourage a été surpris, Maxim Nucci alias Yodelice, compositeur et réalisateur de l'album, déclarait il y a quelques jours qu'à aucun moment Johnny ne leur a fait sentir que ce pouvait être le dernier. Un album très rock qui sonne comme un retour aux sources.Reportage : E. Cornet / S. Gorny / B. Girodon / M. Diawara / P. Crapoulet / P. Maire / L. Crouzillac / M. GiokaSylvie Vartan, interrogée samedi matin sur Europe 1, confie ne pas vouloir écouter le nouveau disque du rockeur qu'elle a aimé: "Honnêtement, je n'ai pas encore le coeur à écouter ce disque parce que moi je célèbre Johnny vivant et je n'écoute pas ses chansons comme tout un chacun. J'ai peur de déceler dans sa voix une certaine détresse. Je ne suis pas prête à faire ce pas, j'ai besoin de le chanter vivant"."Je le ferai plus tranquillement, quand le bruit et la fureur se calmeront", ajoute-t-elle.Sur le conflit opposant autour de l'héritage du chanteur Laeticia et les premiers enfants de Johnny, Laura Smet et David Hallyday, Sylvie Vartan "préfère ne pas en parler". "Je suis en dehors de ça", tranche-t-elle.