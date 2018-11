La mort du trompettiste de jazz Roy Hargrove

Deux Grammy Awards, dans deux catégories différentes

Le Roy Hargrove Quintet joue "Strasbourg Saint-Denis" au New Morning en 2007. Le morceau est sorti en 2008 dans l'album "Earfood".

Réactions dans le monde du jazz

Le trompettiste a succombé à un arrêt cardiaque, a indiqué son agent de longue date Larry Clothier, selon le site NPR . Roy Hargrove avait été hospitalisé pour des problèmes rénaux. Il était en dialyse depuis plusieurs années, toujours d'après NPR.D'abord relayée par plusieurs musiciens sur les réseaux sociaux, la triste nouvelle a été confirmée par la page Facebook de Roy Hargrove.Né le 16 octobre 1969 à Waco, au Texas, musicien surdoué, Roy Hargrove avait remporté deux Grammy Awards (pour des albums parus en 1997 et en 2002). Il assurait la charnière entre la tradition du jazz et différents genres comme le hip-hop, le R'nB et les musiques du monde.Côté jazz, il avait travaillé avec de nombreux artistes de premier plan tels que Herbie Hancock, Sonny Rollins, Oscar Peterson, Roy Haynes, Shirley Horn, Steve Coleman, Christian McBride et le trompettiste Wynton Marsalis qui l'avait découvert.Mais Roy Hargrove s'aventurait volontiers dans d'autres champs - chants - musicaux, auprès d'Angelique Kidjo, Erykah Badu, D'Angelo ou le rappeur Common.En guise de laboratoire de ses rapprochements entre jazz, hip-hop, funk, soul ou gospel, il animait un groupe baptisé The RH Factor.Les Grammy Awards l'avaient distingué à deux reprises, dans deux genres musicaux distincts. D'abord en 1998 au titre de la "Meilleure performance en musique latine" pour son album "Habana" (1997), un projet afro-cubain enregistré à La Havane. Puis en 2003 au titre du "Meilleur album de jazz instrumental" pour "Directions in Music" (2002), un disque live enregistré à Toronto avec le pianiste Herbie Hancock et le saxophoniste Michael Brecker.Roy Hargrove était apparu fatigué, las, lors de ses derniers concerts, selon certains témoignages relevés sur les réseaux sociaux, dans le monde du jazz ou de ses passionnés.Le 15 octobre dernier, il s'était produit au New Morning, à Paris, temple du jazz où il revenait très régulièrement, une salle située dans le quartier de Strasbourg-Saint-Denis qu'il célébrait dans un morceau éponyme...(en cours d'actualisation)La radio TSF Jazz, qui a salué "un ami" de la radio et "un immense musicien", rend hommage samedi à partir de 20H à Roy Hargrove en diffusant un concert "absolument génial qu'il avait donné en big band au festival Jazz à Juan en 2009".Le saxophoniste français Jacques Schwarz-Bart, qui vit à New York, a été parmi les premiers à rendre hommage à Roy Hargrove sur Facebook samedi après-midi : "Repose en paix Roy Hargrove. Merci pour l'héritage que tu as établi, et pour tout ce que tu m'as enseigné sur scène à propos de ta vision et ton jeu...!"Le trompettiste américain Ambrose Akinmusire a écrit sur Twitter : "Roy Hargrove a toujours été authentique et extrême À CE SUJET. Je ne crois pas que je serais vivant si je ne l'avais pas rencontré au moment où je l'ai fait. Je suis extrêmement reconnaissant et je dois lui dire en tant qu'adulte, face à lui : merci et je t'aime."Le cornettiste et trompettiste français lui a rendu hommage à sa manière tout en poésie sur Facebook :