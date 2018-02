Didier Lockwood, virtuose généreux et éclectique, en 12 moments musicaux

Une équipe de choc autour des violonistes Stéphane Grappelli et Didier Lockwood pour un standard de Sonny Rollins

Didier Lockwood quartet, avec Médéric Collignon, à Jazz in Marciac le 2 août 2014

Didier Lockwood avec Biréli Lagrène (guitare), Frank Wolf (saxophones) et Jürgen Attig (contrebasse) dans "Minor Swing" de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, en 2010 au festival de Vitoria-Gasteiz

"Someday my Prince will come" (adaptation jazz de "un jour mon prince viendra") dans un document VHS capté sur M6 il y a de nombreuses années

Didier Lockwood avec Mike Stern, Dave Weckl et Tom Kennedy à Jazz à Vienne en 2011

Didier Lockwood joue Bach avec Caroline Casadesus, David et Thomas Enhco

De Stéphane Grappelli à Jacques Higelin, de Biréli Lagrène à Médéric Collignon, de Raghunath Manet à Claude Nougaro, de Magma à Michel Petrucciani, petit échantillon des styles musicaux et des innombrables rencontres artistiques qui ont jalonné la carrière de Didier Lockwood, décédé brutalement dimanche à Paris On retrouve aussi Didier Lockwood et Biréli Lagrène, cette fois avec le guitariste Stochelo Rosenberg et l'accordéoniste Richard Galliano, dans une belle version de "Autumn Leaves" (la version jazz des "Feuilles mortes") de Joseph Kosma, dans une vidéo amateur captée au festival de Strasbourg



Du Villa-Lobos : les "Bachianas Brasileiras" (la fameuse n°5) avec Caroline Casadesus (soprano), Thomas Enhco (piano), extrait de "Le Jazz et la Java" (2004)

Didier Lockwood et Caroline Casadesus dans la "Bachiana Brasileira N°5" de Heitor Villa-Lobos



De la musique indienne avec Raghunath Manet (danse) et Murugan (percussions) dans le spectacle "Omkara" à Lille en avril 2002

Un spectacle mêlant danse, musique indienne, chant, percussions vocales et percussions, avec la production "Omkara"



De la chanson française muée en jazz : "La Javanaise" de Serge Gainsbourg, avec Marcel Azzola (accordéon), Thomas Enhco (piano) aux Victoires du Jazz en 2006

Didier Lockwood et Marcel Azzola jouent "La Javanaise" de Serge Gainsbourg, avec Thomas Enhco au piano (on ne parvient pas à identifier le jeune batteur et le jeune bassiste)



De la chanson française mâtinée de rock : "Mon portrait dans la glace" de Jacques Higelin, avec l'auteur et Diabolo (harmonica), à Juan-les-Pins en 1986

Jacques Higelin, Didier Lockwood, Diabolo dans un rock endiablé du chanteur

On trouve aussi un document sonore de "Tête en l'air" de Jacques Higelin avec Didier Lockwood probablement lors du même concert.



De la chanson française : "L'Irlandaise", une chanson co-signée Didier Lockwood et Claude Nougaro en 1993

"L'Irlandaise" (musique et arrangements : Didier Lockwood / Paroles : Claude Nougaro)



Du rock progressif : en concert et en interview avec Magma, le 24 septembre 1975 à Toulouse. Didier Lockwood a alors 18 ans... Il s'exprime à partir de la 15e minute du document.

Didier Lockwood n'a que 18 ans dans ce formidable document. On le découvre en interview à partir de la 15e minute...