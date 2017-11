Le groupe de hard rock AC/DC perd son cofondateur Malcolm Young

"Visionnaire perfectionniste"

Souffrant de démence depuis plusieurs années, le musicien s'est éteint entouré de ses proches.

"En tant que guitariste, compositeur et visionnaire, il était un perfectionniste et un être unique. (...) Sa loyauté envers les fans était insurpassable", a écrit son frère Angus sur le compte Facebook du groupe.



"En tant que frère, il est difficile d'exprimer par des mots ce qu'il a signifié pour moi durant ma vie, le lien que nous avions était unique et très spécial", poursuit-il. "Il laisse derrière lui un immense héritage qui vivra toujours".



De fait, Malcolm Young, guitariste rythmique et confondateur de ce géant du hard rock, est l'auteur de très nombreux riffs impérissables de AC/DC et il a co-signé toutes les chansons du groupe depuis sa fondation en 1973 jusqu'à son départ en 2014.



Il a joué sur scène pour la dernière fois avec AC/DC en juin 2010 à Bilbao (Espagne), en conclusion de la tournée "Black Ice". Pour la tournée suivante de "Rock or Bust", en 2015-2016, il avait été remplacé avec son assentiment par son neveu Stevie.



AC/DC en 1976 avec Malcolm Young en bas à gauche, à côté de son frère Angus. © Martyn Goddard/REX/REX/SIPA

Malcolm Young était né le 6 janvier 1953 à Glasgow, en Ecosse, comme toute sa fratrie, avant que la famille n'émigre à Sydney, en Australie, au début des années 60.

Pionnier du hard rock, le groupe a vendu plus de 200 millions d'albums depuis 1973 et a composé des classiques tels que "Highway to Hell", "Let There Be Rock", "Back in Black" ou "For Those About to Rock (We Salute You)".



L'annonce de la disparition de Malcom Young survient quelques semaines après le décès début octobre de leur frère George Young à l'âge de 70 ans. Guitariste des Easybeats et producteur d'AC/DC, il était considéré comme le mentor du groupe.