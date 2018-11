Francis Lai, le compositeur de la musique d'"Un homme et une femme" et de "Love Story" est mort

Mis à jour le 07/11/2018 à 21H03, publié le 07/11/2018 à 20H46

CULTUREBOX Le compositeur et musicien français Francis Lai, spécialiste de musiques de films, de génériques et de chansons est mort à l'âge de 86 ans. Il est notamment l'auteur de la musique des films "Un homme et une femme" et "Love Story", pour lequel il reçoit l'Oscar en 1970.