Sons et lumières, concerts, feux d'artifice : le monde fête ce soir le passage à 2019

Sydney : Aretha Franklin à l'honneur

Les feux d'artifice du Nouvel An explosent au dessus de la Baie de Sydney © PETER PARKS / AFP

Londres : malgré le Brexit

Nouvel An 2018 à Londres © VICKIE FLORES / ANADOLU AGENCY

Rio de Janeiro : Gilberto Gil à Copacabana

Les cariocas fêtent le Nouvel An sur la plage de Copacabana © DOUGLAS SHINEIDR / AFP

Rome : la fête au Cirque Maxime

Les acrobates du théâtre Kitonb répètent leur numéro vertigineux à Rome avant le spectacle du Nouvel An © ALBERTO PIZZOLI / AFP

Vienne : la valse au Musikverein

Christian Thielemann à la tête de l'Orchestre philharmonique de Vienne pour le concert du Nouvel An © HANS PUNZ / APA / AFP

En Australie ça a déjà commencé : la première grande ville à passer dans la nouvelle année a vu les choses en grand pour cette année. La plus grande ville australienne a déployé le plus grand feu d'artifice de son histoire, avec plus de 8,5 tonnes de matériel pyrotechnique disposées sur l'Opéra de Sydney et sur des barges. La réalisation de ce chef-d'œuvre a été confiée au pyrotechnicien mondialement reconnu Fortunato Foti.Le spectacle a été accompagné par un hommage à Aretha Franklin, "la reine de la soul", qui nous a quittés cette année. Son célèbre tube "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" a été diffusé par les hauts-parleurs sous des pluies de feux d'artifice en or, argent et violet.Puisque 2019 a été proclamée par l'ONU Année internationale des langues autochtones, la baie de Sydney était aussi le théâtre de cérémonies célébrant les cultures aborigènes, notamment par la projection d'animations sur les pylônes du Sydney Harbour Bridge.Un Nouvel An spécial dans la capitale britannique, placé sous le signe très politique du Brexit prévu pour 2019. Londres basculera dans la nouvelle année en célébrant sa relation avec l'Europe qu'elle s'apprête à quitter. Le feu d'artifice tiré sur le London Eye sera ainsi accompagné de musiques d'artistes d'Europe continentale. La playlist de minuit n'a malheureusement pas encore été révélée par les organisateurs, mais le spectacle s'annonce grandiose. La municipalité a d'ailleurs prévu de mettre exceptionnellement les aiguilles de Big Ben sur le 12, bien que la célèbre horloge soit en travaux de rénovation jusqu'en 2021.Malgré la crise économique et le bouleversement politique, la "ville merveilleuse" compte rester fidèle à sa tradition quant au Nouvel An. Le maire de la ville, Marcelo Crivella, a annoncé "le plus grand et le plus beau réveillon de tous les temps". Comme de coutume, des concerts auront lieu sur la mondialement célèbre plage de Copacabana, avant le gigantesque feu d'artifice qui sera tiré depuis la mer. En tête d'affiche, Gilberto Gil, chanteur majeur de la musique brésilienne, ancien ministre de la culture sous le gouvernement Lula, qui jouera sur la scène principale de la plage. Un choix intéressant et politique pour ce pays où Jair Bolsonaro, président d'extrême-droite, arrive au pouvoir le 1er janvier.La capitale italienne a prévu quant à elle un Nouvel An bien chargé sur le plan culturel et artistique. Des concerts gratuits sont prévus dans toute la ville, ainsi que des performances pyrotechniques et des spectacles de clown. Au Cirque Maxime, le plus ancien hippodrome de la ville, se dérouleront concerts et spectacles de lumière et son, un moment qui s'annonce grandiose dans ce décors de Rome antique. Les acrobates du théâtre Kitonb y performerons d'ailleurs des numéros impressionants et s'annoncent clou du spectacle. A l'aube, le Jardin des Orangers accueillera, lui, un concert de 100 guitares électriques jouant ensemble des œuvres du compositeur italien de musique contemporaine Michele Tadini.Les Viennois vont fêter comme de coutume un Nouvel An en musique. Outre le traditionnel gala de la Saint-Sylvestre dans la Haufburg, ancienne résidence impériale, on pourra assister sous les ors du Muskverein au répertoire de Richard Strauss interprété par l'Orchestre philharmonique de Vienne. Face à la demande pour y assister, les spectateurs ont dû être tirés au sort et débourser la somme conséquente de 940 euros. Sous la direction chef d'orchestre allemand Christian Thielemann, le concert sera retransmis dans 90 pays, dont la France où l'on pourra le regarder en direct sur France 2 et Culturebox à partir de 11h le 1er janvier.