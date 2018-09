Pascal Obispo, parrain du Téléthon 2018 les 7 et 8 décembre

Sophie Davant et Nagui animeront ce programme de plus de 30 heures, qui a permis de récolter en 2017 75,6 millions d'euros de promesses de dons en faveur de la recherche sur les maladies rares (et permis de collecter près de 90 millions, les dons pouvant encore être faits après l'émission). En direct sur les chaînes de France Télévisions et partout en France dans plus de 18 000 animations, cette nouvelle édition du Téléthon sera placée sous le signe des victoires avec un V. "Je suis fier de partager le combat des familles, des enfants, de participer à cette mobilisation de tous et dans toute la France, d'être aux côtés des chercheurs et des bénévoles. J'ai hâte de vivre cette fête de la solidarité !", commente l'interprète de "Tombé pour elle" et "Lucie".Sophie Davant et Nagui animeront ce programme de plus de 30 heures, qui a permis de récolter en 2017 75,6 millions d'euros de promesses de dons en faveur de la recherche sur les maladies rares (et permis de collecter près de 90 millions, les dons pouvant encore être faits après l'émission). En direct sur les chaînes de France Télévisions et partout en France dans plus de 18 000 animations, cette nouvelle édition dusera placée sous le signe des victoires avec un V.

V comme Vie, Vaincre, Victoires

Cette année marque les 60 ans de combat acharné de l’AFM-Téléthon contre la maladie. De victoires scientifiques en conquêtes sociales, la vie des malades a changé et, en 2018, vaincre la maladie devient possible !



La thérapie génique, une thérapie innovante soutenue et développée notamment par l’AFM-Téléthon depuis 30 ans, a prouvé son efficacité pour traiter des maladies rares du système immunitaire, du sang, de la vision et du muscle. Une nouvelle vie pour les malades qui en ont bénéficié et un espoir pour les autres.



Comme le dit Pascal Obispo "Peu importe ce qu'on donne, Donner c'est comme recevoir mais sans s’en apercevoir ".