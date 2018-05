Thomas Bangalter de Daft Punk a composé un titre pour "Climax" de Gaspar Noé

"Climax" : le teaser

Dj Kiddy Smile également au casting

"Climax", qui a déjà fait beaucoup de bruit depuis sa projection ces jours-ci à Cannes, raconte une fête qui plonge dans le chaos, suite à l'absorption par une troupe de danseurs d'une sangria dans laquelle a été versée de la drogue. Décrit comme une orgie de sexe, de drogue et de violence, le film de l'Italo-argentin installé en France Gaspar Noé est attendu le 19 septembre sur les écrans français.L'inédit de Thomas Bangalter, qu'on ne découvrira qu'ultérieurement, voisine en bonne compagnie dans la bande originale. Car la musique, ininterrompue dans le film, est très dansante et contribue au climat d'ivresse et de lâcher prise, les titres ayant été choisis pour leur popularité. La BO navigue notamment entre " Supernature " de Cerrone, " French Kiss " de Lil Louis, " Angie " des Rolling Stones, " Pump Up The Volume " de M/A/R/R/S, " Windowlicker " de Aphex Twin, " Tainted Love " de Soft Cell, " Rollin' & Scratchin' "de Daft Punk et " Utopia (Me Giorgio) " de Giorgio Moroder.On remarque également dans la BO et le film la présence de Kiddy Smile, Dj, producteur, chanteur, performeur et figure du "vogueing", avec son nouveau titre, "Dickmatized", dont le nouveau clip provocateur (ci-dessous) vient de sortir. Grâce à Kiddy Smile, Gaspar Noé raconte avoir assisté à des batailles de danse et avoir recruté au casting de son film certains danseurs et danseuses qui l'avaient ébloui. Kiddy Smile joue également dans le film le rôle de Dj Daddy.Enfn, les amateurs de danse hip-hop salueront la présence au casting de l'extraordinaire danseuse et comédienne Sofia Boutella, qui joue le rôle de la chorégraphe, entourée de danseurs de krump, de waaking, d'électro et de vogueing que Gaspar Noé a beaucoup invités à improviser.