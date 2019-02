Deux hackers jugés pour avoir fait disparaître le clip "Despacito" sur Youtube

Les deux "geeks" de 19 ans sont peu loquaces à la barre: l'un vient de Tarbes, l'autre de Grenoble, le premier souffre d'un autisme Asperger caractérisé par une cyber-addiction et tous deux présentent des parcours difficiles et des profils désocialisés. Ils étaient "amis virtuels" jusqu'à leur confrontation devant la justice, résume la magistrate qui mène les débats. Rires bienveillants parmi les trois juges, cheveux grisonnants et compréhension limitée des arcanes d'internet.

Le tribunal décrit en des termes hésitants le mode opératoire des deux jeunes hackeurs qui, pour simplifier, sont poursuivis pour avoir modifié en avril 2018 les titres de plusieurs dizaines de clips populaires de la chaîne Vevo sur YouTube et supprimé des vidéos.





Vevo évoque 155.000 millions de dollars de préjudice La chanson "Despacito" de Luis Fonsi, la plus visionnée de tous les temps, avait notamment été supprimée, mais ensuite rapidement rétablie par les géants du net sans avoir perdu ses cinq milliards de vues. "Le but, c'est gagner de la notoriété et tuer l'ennui", résume la juge. Le duo, sous les pseudonymes "Prosox" et "Kurois'h", n'avait même pas cherché à masquer ses adresses IP: pour retrouver les coupables, "je ne sais pas si on avait besoin du parquet de New York", qui avait collaboré avec les enquêteurs français, raille l'une des avocats de la défense, Lucile Collot.

Vevo avait évoqué un préjudice allant de 155.000 à un million de dollars, mais n'est pas partie civile à l'audience. La défense critique le "préjudice" de la chaîne, inexistant selon elle: "La vidéo a été remise en ligne par YouTube, Google ou Vevo", souligne Benjamin Mock. "Les chanteurs n'en ont pas grand chose à faire, au pire ils trouvent ça plutôt marrant", insiste Lucile Collot.

"Des talents comme ça, on en recrute"

La procureure encourage les deux jeunes à utiliser leur don dans un cadre légal: "Des talents comme ça, en France, on en recrute", par exemple "à la DGSI". Mais requiert tout de même six mois avec sursis contre le jeune grenoblois.



Ce dernier, au profil immature, est finalement condamné à 140 heures de travail d'intérêt général, sans inscription à son casier judiciaire. Souffrant d'autisme, son copain virtuel devenu coprévenu bien réel est quant à lui déclaré irresponsable pénalement.