Tristesse et incompréhension après la mort de la chanteuse Paulette Wright à Reims

Des réactions émues

Paulette est partie, ça douceur et sa voie resteront à jamais... #paulettewright — Thomas G (@Noodypics) 18 juin 2018

Aujourd'hui, une actrice de théâtre que j'ai rencontré il y a deux ans est morte. Elle s est suicidée, en grimpant a un poteau électrique. Cela faisait deux jours qu elle avait disparu.

Elle me manque.

Elle était un exemple de bonté, de douceur.

Au revoir Paulette Wright. — Mal (@Mal_ileDeLoubli) 17 juin 2018

La police avait lancé un avis de recherche inquiétant vendredi soir et c'est le lendemain, en fin d'après-midi, que le corps de la jeune chanteuse a été retrouvé sur un site du fournisseur d'énergie Enedis à Reims. Elle aurait été électrocutée après avoir volontairement grimpé sur un pylone électrique selon nos confrères de France 3 Grand Est. Née de père anglais et de mère française, Paulette Wright a vécu son enfance à Bayonville, près de Vouziers dans les Ardennes. "C'était très paisible, très propice pour la rêverie. J'avais beaucoup d'espace pour essayer ma voix parce que je n'avais pas de voisin. C'est comme ça que j'ai pu développer ma voix !", déclarait-elle dans ce reportage de France 3 Champagne- Ardenne réalisé en 2012, à ses débuts.Reportage : M. Fournier / X. Claeys / C. SgorlonChanteuse, elle avait sorti un cd 5 titres prometteur en 2016, Paulette Wright était aussi comédienne après avoir pris des cours à la Comédie de Reims où elle était encore sur scène il y a quelques mois pour la pièce "Baleines" de Suzanne Aubert. Sa disparition a provoqué de nombreuses réactions dans la région. Pour Fabien Joubert, directeur artistique d' O'Brother Company , "Elle n'était que soleil, ça fait une étoile de plus dans le ciel." Il décrit aussi une personne emprunt au doute qui lui avait confié qu'elle trouvait la vie d'artiste "compliquée, fragilisante"...Sur la page facebook de l'artiste et sur twitter on évoque aussi la voix, le talent et la douceur d'une artiste partie trop tôt.