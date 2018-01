"Toute Latitude", le premier clip du prochain album de Dominique A

La forêt et la liberté

"Toute Latitude" est le premier clip qui accompagne le nouvel album éponyme de chanteur Dominique A . Réalisé par Sébastien Laudenbach, le réalisateur de "La jeune fille sans mains", le clip en forme de film d’animation s'appuie sur les paroles de la chanson et célèbre l'adolescence, l'insouciance et la vie.

Dans le film d'animation réalisé en TV Paint, Sébastien Laudenbach met en scène des créatures oniriques dans une forêt magique et mythologique. "Nous avions toute latitude et toute la vie, aucun engagement d'aucune sorte et pour seule devise peu importe", chante Dominique A, comme un souvenir nostalgique des heures passées à faire corps avec la nature. La forêt est au cœur de la chanson et sera le lien entre les quatre clips. "C’est la forêt de la jeunesse enchantée qu’évoque Toute latitude. La chanson parle de cet "âge des possibles". Pendant cette période de la vie, on a besoin de se cacher de la forêt pour être tout à fait libre", rapportait Sébastien Laudenbach dans un entretien au journal La Croix.



Dominique A a commandé une série de quatre clips à Sébastien Laudenbach, les trois autres suivront avant la sortie de l'album le 9 mars 2018.



Avec deux albums et une tournée, l'année de Dominique A signe son retrour. La tournée de "Toute Latitude" débute à La Rochelle le 24 mars 2018, la Philharmonie de Paris consacre un week-end au chanteur les 14 et 15 avril, les festivals d'été seront suivis de la sortie du deuxième album à l'automne 2018.