Comptines pour enfants, un double sens réservé aux adultes...

La question va désormais tarauder des milliers de parents et de grands-parents : puis-je chanter sans arrière-pensées "Une souris verte" ou "La Mère Michel" à mes enfants sans craindre un "dépucelage autitif " traumatisant ? En apprenant la véritable origine et signification de certaines comptines, difficile effectivement de faire comme si de rien n’était !On apprend ainsi que - selon les historiens - la célèbre chanson "Une souris verte" ferait référence à un soldat vendéen (soldats qu’on appelait à l’époque "les souris ") qui aurait été traqué par les soldats républicains pendant la Guerre de Vendée (1793-1795) puis torturé de façon atroce puisqu’il fut plongé dans l’eau et l’huile bouillante.... Le savoir peut-il traumatisé parents et enfants ? "Pas du tout !" répond une mère de famille interrogée par Nicolas Lemarignier, "Ça reste quand même rigolo..." ajoute-t-elle.Autre chanson aux origines "historiques" : "Nous n’irons plus aux bois" ("les lauriers sont coupés..."). Elle date du XVIIe siècle quand Louis XIV décide de fermer les maisons closes pour éviter la propagation des maladies qui touchent les ouvriers travaillant dans le jardin de Versailles. On reconnaissait ces maisons aux lauriers accrochés à leurs façades."Je vais la regarder autrement cette petite comptine...Je vais peut-être plus la chanter à mes enfants !" confie en riant une maman.Reportage : N. Lemarignier / T. Souman / C. La Rocca / M. Le RueEt que dira cette maman en découvrant que "A la Clair fontaine", chanson traditionnelle du XVIIIe siècle, parle en fait de la colère d'un jeune homme repoussé par sa bien-aimée à qui il a refusé...un cunnilingus !Ou encore "Il court il court le furet" : composée sous Louis XV, il s’agirait en fait d’une contrepèterie paillarde (Il fourre il fourre le curé) et anticlérical (elle désigne le cardinal Dubois, principal ministre d'État, dont les mœurs étaient réputées très légères...Et que dire de "Au clair de la lune", LA berceuse qu’on a tous chanté au moins une fois à un enfant mais qui parle en fait des problèmes d’érection masculins avec cette "chandelle morte".... Même la "Mère Michel" ne résiste pas à ces analyses ! On compatissait sincèrement à la perte de son chat mais cette comptine popularisée en 1820 et qui serait à l’origine une chanson militaire, parlerait en fait de la virginité perdue ou supposée perdue (car sur cet aspect, plusieurs versions existent) d’une femme d’un certain âge.Comment expliquer que de telles chansons aient traversé les siècles en étant présentées comme des comptines destinés aux enfants ? Au moment de leur création, "ces chansons s'adressaient autant aux parents qu'aux enfants" explique Serge Hureau, auteur, avec Olivier Hussenet, d'un livre intitulé "Ce qu'on entend dans les chansons - Des berceuses aux grands succès du répertoire" (Ed. Points, Collection Le Goût des mots). "Elles se chantaient à la veilée quand tout la famille était réunie... Elles n'ont l'air de rien mais elles disent des choses terribles".