Philippe Katerine tourne un clip pour soutenir le club de foot des Herbiers en Coupe de France

J’ai fait cette chanson pour que les Herbiers gagnent. C’est le Petit Poucet contre l’Ogre. Philippe Katerine

https://videos.francetv.fr/video/NI_1206381@Culture

C’est sympa, ça met en lumière le club et la ville. C’est très bien. Mathieu Pichot, gardien de but Vendée Les Herbiers Football

L’exploit historique des footballeurs des Herbiers qualifiés en demi-finale de la Coupe de France a inspiré Philippe Katerine , également vendéen. Le chanteur a écrit une chanson pour rendre hommage à l’exceptionnel parcours de ce petit club de National qualifié pour les demi-finales . Une chanson dont le clip a été tourné mardi soir dans un stade en délire.Reportage : B. Vioche / D. Raveleau / S. GoubilUn millier de supporters habillé en rouge et noir, aux couleurs du club, ont répondu présent à l’appel de Philippe Katerine. Les joueurs étaient également là pour cette aventure hors-norme avec l’un des chanteurs les plus déjantés de la scène musicale française. L’auteur de "Louxor j’adore" toujours aussi extravagant a fait son show sur la pelouse du stade Massabielle devant un public survolté.Deux rappeurs vendéens étaient également de la fête : MC Circulaire et Myth Syzer. Le clip doit être mis en ligne début avril. Une quinzaine de jours avant la demi-finale de la Coupe de France prévue à Nantes entre Les Herbiers et Chambly le 17 avril prochain.