Michel Sardou : revivez en vidéos les meilleurs moments de son ultime concert

https://videos.francetv.fr/video/NI_1219769@Culture

https://videos.francetv.fr/video/NI_1219633@Culture

N'oubliez pas les paroles

Reportage : E. Cornet / I. PalmerC'était donc l'ultime concert, après une tournée d'adieu de 82 dates, qui a attiré 400 000 spectateurs. Un rythme fatiguant pour l'artiste, contraint de reporter certaines de ses dernières dates à cause d'une extinction de voix. Mais il était bien là et en forme sur la scène de la Seine Musicale. Il a enchaîné ses plus grands tubes devant les 4500 fans présents. Un concert ponctué de moments d'échanges et de longs applaudissements.

Michel Sardou qui se trompe dans les paroles des "Lacs du Connemara" ! Oui ce moment a bien eu lieu et a été immortalisé par les spectateurs. "Je me suis trompé. Vous croyez à ça vous ? Je la chante depuis 100 ans et il faut que je me goure ce soir pour mes adieux" s'amuse le chanteur. "Il est temps que je parte les enfants".

L’émotion ? L’envie de retarder la fin de sa carrière ? Quand Michel Sardou se trompe dans les paroles de la dernière chanson de son dernier concert ! #MichelSardou #LaSeineMusicale #derniereseinemusicale #BoulogneBillancourt pic.twitter.com/Sy4ay1dCcX — Sébastien Gouillard (@SebGouillard) 12 avril 2018



Ne soyez pas tristes

https://videos.francetv.fr/video/NI_1219631@Culture

L'amour du public

Avant d'entamer "La dernière danse", l'émotion est montée d'un cran. Le chanteur a expliqué son choix à ses fans, qui ne veulent pas le laisser partir. "J'ai décidé d'arrêter de chanter. Mais ne soyez pas tristes. Je n'ai pas décidé d'arrêter le spectacle car le public me manquerait trop, c'est une drogue le public. Je continuerai le spectacle, mais autrement, au théâtre...".

La soirée a été riche en émotions finalement, pour celui qui ne voulait pas au départ faire de tourner d'adieu."Au départ, je n'avais pas pensé à une tournée. Je n'avais pensé à rien d'ailleurs. Je me disais j'arrête et puis voilà, quoi ! C'est ma femme qui m'a dit, c'est dommage il y a des gens qui sont venus te voir pendant 50 ans, tu devrais faire une tournée pour les remercier". La voix tremble au moment d'entamer "La maladie d'amour" et les larmes sont bien là lorsqu'il faut quitter ce public qui le suit depuis plus d'un demi-siècle.

https://videos.francetv.fr/video/NI_1219629@Culture