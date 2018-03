Michel Sardou reporte ses deux derniers concerts pour raisons médicales

CULTUREBOX Contraint au "repos vocal forcé", Michel Sardou a reporté au mois d'avril les deux derniers concerts de sa tournée d'adieu, initialement programmés ces vendredi et samedi à la Seine musicale, à l'ouest de Paris, a indiqué vendredi son producteur dans un communiqué.

Le chanteur aujourd'hui âgé de 71 ans, qui avait lancé en octobre sa tournée d'adieu à la chanson baptisée "La Dernière danse", est venu lui-même sur scène annoncer qu'il était dans "l'incapacité d'assurer un spectacle digne d'un dernier spectacle pour son public", selon le communiqué.



"Par certificat médical, Michel Sardou est contraint à un +repos vocal forcé+", a-t-il ajouté. Les deux concerts des 23 et 24 mars sont reportés aux 11 et 12 avril.



Michel Sardou avait déjà donné plusieurs concerts à la Seine musicale en décembre et janvier, avant de poursuivre sa tournée qui a fait salle comble partout en France. Retourner au théâtre, "par là où tout a commencé" Après avoir tourné la page de la chanson, le chanteur souhaite retourner au théâtre, "par là où tout a commencé". Michel Sardou appartient à une dynastie de comédiens. "La chanson m'a procuré un bonheur énorme. (...) Je me sens incapable de me renouveler, j'ai tout dit. Je préfère retourner au théâtre, faire rire, émouvoir", expliquait-il à l'AFP en novembre.