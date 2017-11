INTERVIEW. Julien Doré : "En 10 ans, je me suis toujours senti libre de mes choix"

Cultiver l'autodérision et l'amour du public

Sur scène, je ressens quelque chose de très vivant ; le lien profond qui me lie aux autres

J'ai eu la chance en 10 ans de chemin artistique de toujours me sentir libre de mes choix et de proposer au public ce que j'avais profondément envie de faire

Des racines et des voix

Auteur, compositeur et interprète, Julien Doré est l'invité de Laurent Delahousse sur le plateau du magazine "20h30 Le Dimanche". Actuellement en tournée, le lauréat des Victoires de la musique 2015, dans la catégorie "artiste interprète masculin", continue de faire applaudir son dernier album, titré "&", dans toute la France. Quadruple disque de platine, Julien Doré trouve à la fois l'énergie créatrice grâce aux milliers de fans croisés sur son chemin et s'évade parfois dans une solitude régénératrice d'un sentier du Mercantour.Quand on aime Julien Doré, c'est principalement pour trois raisons : sa musique évidemment, mais aussi parce qu'il est franchement sympa et sincèrement modeste. En 2007, il passe le casting de la Nouvelle Star avec "sa moustache, ses fringues nazes" et son Ukulélé. Aujourd'hui il chevauche fièrement une mini-moto dans le clip "Le Lac" et n'hésite pas à reprendre "La Javanaise" de Gainsbourg en japonais. Julien Doré a toujours été un peu décalé, hors des sentiers battus.Balayés les complexes de l'adolescence et la timidité maladive, le jeune artiste a trouvé dans la scène le meilleur remède pour exprimer son talent.Une franche générosité envers le public doublée d'une capacité naturelle à rire de lui, le jeune homme se réalise pleinement dans l'écriture et dans la composition de musiques. "Il y a eu un moment où les choses se sont apaisées c'est lorsque j'ai commencé à écrire mes textes et que j'ai trouvé ma place sur scène", dévoile-t-il encore à Laurent Delahousse. Et son public lui rend bien. Il y a les fans du début et ceux qu'il séduit au gré de ses chansons. Très actif dans la vraie vie, il l'est aussi sur les réseaux sociaux avec lesquels il entretient une relation franche.

De Gustave Doré à Michel Platini en passant par le chanteur Christophe, Julien Doré a une véritable admiration pour ceux qui créent et qui vivent leur vie comme le dernier souffle. "On partage la même passion avec les sportifs d'être là au bon moment". Diplômé des Beaux-Arts de Nîmes, il a hérité de son ancêtre Gustave Doré, le nom, la passion artistique et le désir de dessiner. C'est le fameux urinoir de Marcel Duchamp qui l'incite à s'inscrire à l'école des Beaux-Arts.



La passion de la musique entre naturellement dans sa vie, jeune adolescent il débute la guitare et reste à l'écoute des autres. Aujourd'hui encore il collabore avec de nombreux artistes (Dominique A, Louane...) et reste admiratifs de ses idoles. Gainsbourg bien sûr, et aussi Christophe le chanteur noctambule dont il se sent proche. "C'est un génie, un immense poète et un humain extraordinaire", souffle-t-il en écoutant "Malcom".

Artiste complet, Julien Doré est très impliqué dans l'ensemble de la création artistique. Pochette de disque, décor, clip et bien sûr concerts, le musicien crée un univers à part qui embarque le public dans son petit au-delà.



Avant de repartir sur les routes, Julien Doré interprète en live "Porto Vecchio", un très beau titre de son dernier album "&".



Julien Doré poursuit sa tournée avec :



- 29 novembre 2017 -HALLE TONY GARNIER, LYON -

-1er décembre 2017 LE MUSIKHALL, LA BÉZIRAIS -

- 6 décembre 2017 LE DOME MARSEILLE, MARSEILLE - FRANCE

- 7 décembre 2017 PALAIS NIKAIA DE NICE, NICE -

- 8 décembre 2017 LE PHARE, CHAMBERY MÉTROPOLE -

- 9 décembre 2017 LE SPOT, MÂCON - FRANCE